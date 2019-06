Elecciones 2019 Entre Ríos: Bordet y el peronismo unido se encamina hacia una cómoda reelección

Gustavo Bordet se encamina a ser reelecto como gobernador con un altísimo caudal de votos en Entre Ríos. Al igual que en las PASO, el actual mandatario provincial es el principal favorito a dirigir la Casa Gris en los próximos cuatro años, de la mano del Frente Justicialista Creer Entre Ríos. Los sondeos indican que obtendría alrededor del 60% de los sufragios, traccionados por su buena imagen y por la unidad del peronismo.

En segundo lugar quedaría Atilio Benedetti, dirigente radical que encabeza la propuesta de Cambiemos en la provincia. Su más que probable caída sería -otro- duro golpe a las aspiraciones reeleccionarias de Mauricio Macri en la Casa Rosada, mucho más en un distrito donde el espacio que comparten PRO y UCR ganó con amplia diferencia los comicios legislativos de 2017, de la mano justamente de su hoy postulante a la Casa Gris.

"Las verdaderas elecciones son el domingo. Yo estoy muy conforme con la campaña que hemos realizado, en la que buscamos transmitir sobre todo esperanza. Hemos dado prácticamente toda una vuelta a la provincia, charlando con los vecinos de muchas localidades" indicó a El Destape, Atilio Benedetti.

El radical resaltó además: "En estos comicios debatimos problemas provinciales, no nacionales. Lo que se discute es el modelo de provincia que queremos, y nosotros estamos seguros de que podemos sacar a Entre Ríos del pozo y del estancamiento".

Las palabras de Benedetti vienen de la mano del discurso que ha intentado imponer la Casa Rosada: las elecciones provinciales son locales, no están emparentadas con el contexto nacional. En esa línea hablaron Rogelio Frigerio -estuvo en Paraná y Concordia-; Elisa Carrió -estuvo en Concordia y Concepción del Uruguay- y Patricia Bullrich, que estuvo en Concordia el último miércoles a la noche. Sin embargo fue el propio dirigente radical entrerriano quien, luego de las PASO del 14 de abril, reconoció que el contexto económico actual le jugó en contra.

Por su lado el senador provincial justicialista por el departamento Concordia, Ángel Giano, indicó a El Destape que "los entrerrianos han premiado en las PASO una gestión ordenada y transparente". Y agregó: "Sin dudas que Bordet es el gran ganador de las elecciones. El pueblo ha acompañado de manera mayoritaria su gobierno y pretende que siga cuatro años más".

Giano, que es candidato a diputado provincial en segundo lugar; resaltó además: "Esto es una elección provincial, y la gente encontró propuestas en el peronismo. Cambiemos quiso nacionalizar la campaña trayendo dirigentes nacionales y cuando la gente ve esos referentes los emparenta con el gobierno, que es sin duda lo que menos quieren".

Por último, el concordiense subrayó que la unidad del PJ jugó un papel importante, pero no determinante: "Fue fundamental, pero sólo para agrandar lo que seguro ya hubiera sido una amplia diferencia en las PASO".

Cabe destacar que, tal cual como consignó El Destape en su momento, la lista de consenso del justicialismo entrerriano fue directamente pactada a través del diálogo de Bordet con Cristina Kirchner. Participó en esa negociación también el candidato a presidente Alberto Fernández, que antes de las Primarias estuvo en la provincia.

LOS SONDEOS

Adrián Remedi es titular de la Consultora Claves. El especialista dio a conocer el último lunes datos relevados en varios puntos de la provincia, a través de un sistema aleatorio -se toma la gente al azar-; proporcional -en función de la cantidad de votantes de la localidad- y estratificado -se hace en varios barrios-. Según sus encuestas, que son directas y domiciliarias -no telefónicas, porque carecen de rigor científico- Bordet obtendría este domingo alrededor del 60% de los votos, contra los 33% a los que escalaría Benedetti.

Remedi aseguró que hay dos factores que determinan la -a priori- la amplia ventaja del actual gobernador en la provincia: su alta imagen positiva, en el marco de una administración prolija; y la caída estrepitosa de Cambiemos, de la mano del desastre económico de Cambiemos. "Al margen, está el mérito de su gestión, que ayuda. Pero no podés no atar lo nacional a lo local, porque la actual situación golpea a todos. No hay sector que no esté tocado" remarcó el especialista en contacto con Radio UNER.

Hay un tercera causa que también colaboraría al alto nivel de acompañamiento a la propuesta del actual gobernador: la unidad del justicialismo. "De ninguna manera Bordet hubiera podido llegar a estos números si el PJ hubiera ido separado, con una lista de Unidad Ciudadana por afuera, por ejemplo".

La expectativa pasará por ver si el arrastre de Bordet colabora a que el peronismo se imponga en algunas localidades que perdió en 2015, como Paraná, por ejemplo. Allí habrá -todo indica- una reñida disputa entre el actual intendente de Cambiemos, Sergio Varisco, y el postulante del peronismo, Adán Bahl, actual vicegobernador de la provincia. Concordia y Gualeguaychú estarían casi asegurados, mientras que podría haber sorpresas en Gualeguay -donde conduce Cambiemos- o San José, donde gobierna hace tiempo el vecinalismo.

En el caso de Benedetti sería al revés. El larroquense dependerá de la tracción local que puedan aportarle candidatos fuertes como Varisco en Paraná, Darío Schneider en Crespo y Pedro Galimberti, que arrasó en Chajarí.

LOS NÚMEROS DE LAS PASO

En las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO- del 14 de abril, Bordet fue el candidato más votado, ganando el comicio por amplio margen. El justicialista obtuvo 392.065 apoyos, contra los 226.223 de Benedetti. Muchísimo más atrás quedó el Partido Socialista, con poco más de 16 mil votos.

El dato saliente: hubo 125.772 votos en blanco en la categoría de gobernador, lo cual puede ser interpretado como una ausencia de fuerzas que cumplan con las expectativas de los que no están dispuestos a apoyar ninguna de las dos opciones mayoritarias.