Elecciones 2019: en medio de la campaña Mariana Zuvic se separó de Eduardo Costa

La dirigente de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y el senador por Santa Cruz Eduardo Costa se separaron luego de 12 años en pareja, en medio de la campaña por las Elecciones 2019.

Los referentes macristas, que tienen dos hijos en común, no comunicaron públicamente la situación, pero desde el entorno del empresario le confirmaron a Perfil que ambos dieron intervención a sus abogados para llevar adelante la separación.

La separación se da en un momento ajetreado para ambos, que deben encarar la campaña electoral mientras Zuvic además enfrentar una querella en su contra junto con Carrió y Paula Oliveto, en la causa por espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla.

En 2017, la delfín de Carrió se refirió a su relación con Costa y las críticas que la acusaban de "millonaria". "Él tiene una muy buena posición económica, pero mi situación es totalmente distinta. Yo no estoy casada, no uso tarjeta de crédito, no tengo bienes personales. Yo soy libre".