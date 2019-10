Elecciones 2019: El Gobierno se ve perdedor y comenzó a agitar el fraude

A pocas horas de que cierren los comicios, el Gobierno nacional comenzó a agitar la idea de que existe la posibilidad de fraude electoral. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que existen casos de personas que fueron a votar con un documento “no válido”, no obstante, la Justicia electoral salió al cruce.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario advirtió: “Nos llegan decenas de denuncias de nuestros fiscales en la Provincia de Buenos Aires, principalmente de los Partidos de Merlo, La Matanza, Malvinas Argentinas, Pilar y Almirante Brown, de votantes que se presentan a las mesas con DNI anteriores a los que figuran en el padrón”.

“El Código Electoral prohíbe el voto con DNI anterior al que figura en el padrón (Art. 86, incisos 3 a y b). Es decir que solo se admite el voto con el DNI que figura en el padrón o posterior. Frente a irregularidades, reportar a la Cámara Nacional Electoral al 0800 999 7237”, explicó Dietrich y sostuvo que “algunas autoridades de mesa y delegados electorales están violando la ley habilitando el voto con DNI anterior”.

“Hemos hecho las denuncias ante la Junta Electoral de la PBA para que instruya a los delegados electorales para impedir esta violación a la ley electoral”, sentenció.

No obstante, la Justicia Electoral salió al cruce del Gobierno nacional y le aclaró: “No se impedirá el voto de aquellos que se presenten con tarjeta cuya leyenda diga 'no apto para votar' cualquier asea el ejemplar con el figura en el padrón”

Y reafirmó que "los ciudadanos pueden votar con documento igual o posterior al que figura en el padrón”.