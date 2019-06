Elecciones 2019: Confirmados las listas en Mendoza

Cuatro fuerzas competirán por las cinco bancas de diputados que se ponen en juego en Mendoza.

Cinco de los diez diputados nacionales por Mendoza dejarán su cargo, sin chances de renovar: Luis Borsani (UCR), Stella Huczak (Pro), Sebastián Bragagnolo (Pro), Guillermo Carmona (PJ) y Rubén Miranda (PJ). La provincia liderada por el radical Cornejo finalizó las negociaciones y llegó al sábado con definiciones, teniendo en cuenta la paridad de género. Tanto peronismo como oficialismo se inclinaron por docentes y abogadas; además, en sus nóminas figuran los perdedores de las internas -Paso provinciales del 9 de junio-. El Fit unió al MST y el partido del legislador nacional José Luis Ramón decidió acompañar al economista Roberto Lavagna.

Las boletas mendocinas de las Primarias nacionales del 11 de agosto llevarán una dupla presidencial y ocho precandidatos a diputados, cinco titulares y tres suplentes. Salvo que no superen el 1,5% de los votos, todos continuarán en carrera hasta octubre.

Frente Cambia Mendoza

La alianza gobernante incluye UCR, PRO, Coalición Cívica, Partido Demócrata (PD), Partido Fe, Partido Renovador, y Unión Popular. Apoyarán al presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto de "Juntos por el Cambio". Después de haber desdoblado los comicios y haber mantenido encuentros con Macri, Cornejo confirmaba el jueves por la noche lo esperado. En la residencia oficial de La Puntilla, tras una cena con los intendentes afines acordó nombres, entre ellos, el suyo.

1: Alfredo Cornejo. Gobernador de Mendoza. Fue diputado nacional del 2005 al 2007.

2: Jimena Latorre. Abogada, titular del EPRE- Ente Provincial Regulador de la Electricidad. La destacaron por “animarse a aplicar multas a las empresas con mucho coraje” ante incumplimientos o malas facturaciones en los servicios.

3: Omar De Marchi. Intendente de Luján de Cuyo y titular del Pro local. Perdió la interna a la gobernación. En 2005 ocupó una banca en la Cámara Baja.

4: Silvana Francese. Docente y dirigente del PD. Fue precandidata a senadora provincial en la lista que encabezaba De Marchi.

5: Lisandro Nieri. Economista. Actual Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Frente De Todos

El espacio de Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional y candidata a Gobernadora develó sus cartas. También sumó a quien fuera su contrincante en las Paso y sorprendió con su postulante “tapada” en primer término. Adhiere a la alianza que lleva la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner.

1: Marisa Uceda. Abogada laboralista y militante de La Cámpora sin antecedentes en el Gobierno. Enfatizan su conocimiento en temas laborales, que junto a los previsionales podrían ser “las luchas que se vienen” en el Congreso Nacional.

2: Alejandro Bermejo. Intendente de Maipú. Representante del PJ tradicional; perdió las Primarias para la Gobernación por 1 punto.

3: Juana Carmona. Docente y militante de SUTE, el gremio mayoritario de maestros. Secretaria adjunta de la CTA de los Trabajadores.

4: Eber Pérez. Pequeño productor vitivinícola.

5: Myrna Osorio. Docente. Fue precandidata a intendenta de General Alvear.

Protectora Fuerza Política

Es el partido de “Ramón”, el diputado nacional y candidato a la gobernación, José Luis Ramón. En las Paso locales desafió al electorado con mendocinos desvinculados de cargos políticos: jubilados, comerciantes, médicos y hasta un guía de montaña. Esta vez repite estrategia con otros perfiles. Lo anunciaron sin acto a través de un comunicado, debido a que el diputado fue internado por un “cuadro digestivo complejo”.

Su lista irá unida a la dupla Roberto Lavagna - Juan Manuel Urtubey por Consenso Federal 2030.

1: Marcelo Romano. Senador provincial. Conocido por la defensa de los recursos hídricos y la ley antiminera 7722.

2: Carolina Montivero. Secretaria administrativa y dirigente del sindicato gastronómico UTHGRA seccional Mendoza.

3: Gustavo Montilla. Licenciado en Administración de Empresas.

4: Marta Grigor. Abogada.

5: Mauro Giambastiani. Estudiante de Medicina.

FIT Unidad

Hubo unidad provincial con el MTS-Nueva Izquierda que había llevado precandidatos propios en las Paso, pero no logró el 3%. En Mendoza, Nicolás del Caño, ex legislador nacional y precandidato a presidente se mostró junto a Noelia Barbeito, postulante a Gobernadora, y dió a conocer su apuesta.

1: Lautaro Jiménez. Senador provincial.

2: Nadya Ortiz Gazzo. Maestra jardinera y militante del Partido Obrero.

3: Víctor Da Vila. Senador del Partido Obrero.

4: Marcia Marianetti. Ex precandidata 2019 a gobernadora por el MST.

5: Mauricio Lopez. Docente, fue precandidato a intendente de Malargüe.

En las Generales Después de las primarias. en las generales los lugares en Diputados se resolverán por el sistema D’hont (método de cálculo proporcional). Por lo tanto, solo tendrán alguna chance de asumir los que ocupen los primeros lugares de las listas de los partidos que alcancen la mayor cantidad de votos.