Elecciones 2019: Amalia Granata contó que "en un posible balotaje voto a Macri" en lugar de Alberto Fernández

Amalia Granata fue noticia este fin de semana electoral cuando su logró ingresar a la Legislatura de Santa Fe como diputada luego de que su frente Unite Por la Familia y a Vida realizó una muy buena elección y ese protagonismo político la llevó a hacer declaraciones con definiciones políticas más allá de su provincia.

La exmodelo no dudó elegir frente a un eventual balotaje entre Mauricio Macri y Alberto Fernández: "En un posible balotaje voto a (Mauricio) Macri, no quiero que mis hijos crezcan con Cristina. No me quiero ir del país, pero me parece un retroceso atroz si vuelven. En primera vuelta no sé a quien voy a votar", disparó la legisladora provincial electa.

"Quiero bajar el presupuesto en esas pavadas de asesores", aseguró Granata en diálogo con Radio La Red, y envió un mensaje para el gobernador electo en la provincia de Santa Fe, Omar Perotti: "Estoy esperando que me llame para tomar un café".

Pese a que prácticamente toda su campaña política se basó en su alineamiento en contra de la legalización del aborto, la panelista televisiva señaló: "Mitad me votaron por la defensa de las dos vidas y la otra mitad porque está desencantada con la política. Hay mucha rosca".

En cuanto a las huestes de Cambiemos, Granata disparó su disconformismo con dos recientes aliados de la Casa Rosda: "Macri no me llamó y estoy desencantada por (Miguel Ángel) Pichetto y por (Martín) Lousteau. Dos defensores del aborto. Yo sé que Macri es celeste, pero para mi fue un puñal".

Más allá de sus definiciones respecto de otros espacios políticos, Granata mostró su alegría por la propia cosecha y destacó: "Después de la cantidad de votos que tuve, me han llamado de todos lados".