Elecciones 2019: Alberto Fernández volverá a Córdoba por una misa en homenaje a De la Sota

Natalia, una de las hijas de José Manuel De la Sota, invitó a través de su cuenta de Twitter a una misa que se realizará dentro de una semana en la Iglesia Catedral de Córdoba: “Se cumple un año desde el momento en que mi papá no está más. Un año también de enormes muestras de afecto que me hicieron entender aun más lo que fue, lo que es y lo que será José Manuel de la Sota para los cordobeses. Quisiera que estuvieran conmigo y mi familia en este día”.

Alberto Fernández participará de ese homenaje al ex gobernador cordobés, confirmaron a El Destape dirigentes del Frente de Todos. Cuando se refirió a su relación con Córdoba, el candidato presidencial frentista reconoció ser amigo y haber militado junto a De la Sota, incluso recordó que en la época de la Renovación Peronista, en los 80, fue asesor del cordobés.

La misma noche del jueves, luego de que Natalia de la Sota invitara a la misa en memoria de su padre, el gobernador Juan Schiaretti reunió a cerca de 200 dirigentes, legisladores y candidatos a diputados nacionales del frente provincial Hacemos por Córdoba y tras analizar los pasos de la campaña; les dijo: “Aprovechando que estábamos todos juntos, los convoqué a la misa aniversario que ha solicitado la familia de nuestro compañero José Manuel de la Sota, el máximo dirigente que ha dado nuestra fuerza política. Será el domingo 15 de septiembre en la Catedral”.

Sin embargo, los primeros en enterarse de la misa por boca de la propia hija de De la Sota fueron Alberto Fernández y Sergio Massa, quien fue el artífice del encuentro en sus oficinas, el pasado 24 de agosto, entre Natalia y Alberto. “José fue un gran maestro para mí. Me enseñó, me retó, me guió. Y fue generoso compartiendo sus vivencias, sus enseñanzas y como compañero”, le dijo Massa a El Destape. El líder del Frente Renovador fue el primer dirigente nacional en confirmar su asistencia a la catedral cordobesa el domingo próximo a la tarde.

LEA MÁS Macri fue a Córdoba y Juan Schiaretti pegó el faltazo

En la misa del domingo, además de Alberto Fernández y Sergio Massa participarán el líder del Movimiento Evita y operador albertista Fernando “Chino” Navarro; Felipe Solá, el gobernador tucumano Juan Manzur y el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti.

Aprovechando su llegada a Córdoba para homenajear a De la Sota, Alberto Fernández se quedará en esta provincia hasta el martes siguiente. El lunes 16 se reunirá con el gobernador Schiaretti y luego recorrerá el este cordobés: Arroyito y San Francisco son las ciudades más importantes que visitará, donde mantendrá reuniones con productores rurales y empresarios.

Mientras que el martes, Alberto Fernández partirá al norte, donde visitará la ciudad de Cruz del Eje. Eduardo Fernández, candidato a primer diputado nacional y armador de la campaña cordobesa del Frente de Todos señaló que “en todos los lugares donde vamos, ya sea el norte empobrecido o el rico sudeste, en mayor o menor grado, la crisis golpea por igual. La gente no llega a octubre, la inflación, la corrida cambiaria afecta al asalariado y al jubilado, que es el eslabón más débil de la cadena, pero también afecta a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios”.

En la campaña por las PASO, Alberto Fernández estuvo cuatro veces en Córdoba, y rumbo a las presidenciales del 27 de octubre volverá dos veces más, además de la visita que realizará entre el domingo 15 y el martes 17.

El 11 de agosto en Córdoba, el principal bastión macrista, la alianza conservadora Juntos por el Cambio logró 48% de los votos contra 30% del Frente de Todos. Tras la devaluación y el cepo cambiario de las últimas semanas, Alberto Fernández logró subir ese porcentaje y en el albertismo esperan repetir el 36% de los votos que consiguió Cristina Fernández cuando fue por su reelección en 2011.

* Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.