Elecciones 2019: Alberto Fernández mano a mano con Roberto Navarro

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, continúa de recorrida en toda el país y dialogó en exclusiva con Roberto Navarro en El Destape Radio desde Córdoba, una de las provincias que en el 2015 ayudó par ala victoria de Mauricio Macri en el balotaje. El dirigente advirtió sobre la frágil situación económica del país ya que Argentina se encuentra en un "default virtual" y la posibilidad de que no se pueda pagar la deuda el próximo año. Adelantó que aumentará las jubilaciones y que reformulará el programa previsional que impulsó Cambiemos y redujo los haberes de los pasivos. También confió que los cordobeses apuesten por el proyecto de país que encabeza junto a Cristina Kirchner.

Roberto Navarro: ¿Hay una expectativas o ven un potencial de crecimiento en Córdoba?

Estoy seguro de que los cordobeses van a entender nuestro mensaje. Se van a dar cuenta de que no tenemos un problema con Córdoba y que Alberto Fernández es el que menos problemas tiene con Córdoba. Muchos no lo saben pero he tenido una amistad de muchos años con José Manuel de la Sota. Cuando José Manuel fue diputado nacional, en el ‘85, me puse a trabajar a su lado como asesor, después lo acompañé en la campaña Cafiero - De la Sota, escribimos un libro juntos. Cuando Sergio Massa hizo su acuerdo con él, fui el impulsor. Siempre tuve un vínculo muy cercano, toda la gente que es cercana a Néstor saben cómo hacer historia. Por eso, tengo un particular deseo de que Córdoba vuelva a confiar en nosotros y nos acompañen. Estoy entusiasmado.

RN: Las encuestas dicen que disminuyó la diferencia entre los Fernández y Macri ¿Qué lectura haces?

La polarización ha hecho mejorar un poco a Macri. Las encuestas que nosotros manejamos, que no son las que publica Clarín, nos muestra que claramente estamos muy bien, muy tranquilos y confiados. Cuando estás en elecciones necesitas que te acompañen, como si no tuviéramos un voto. Estamos muy tranquilos, la recepción de la gente es mucho más que buena. Hay que conseguir el voto de todos, no dormirse y seguir trabajando. Pero ni asomo los datos que nosotros manejamos son los que publican los medios. Tampoco quiero entrar en esa guerra que seguramente vaya a perder porque Clarín seguramente nunca publique nuestras encuestas y La Nación, tampoco.

RN: Hoy Horacio Verbitsky decía que “Alberto dijo que se terminaba la guerra con los medios pero no ha tenido una buena respuesta” ¿Sentís eso?

Tengo la impresión de que algunos medios son como esos japoneses que se quedaron en la isla y no saben que la guerra terminó y seguían disparando desde la isla. Algunos se han convertido en esas islas. Pero tengo la certeza de que la gente sabe que la guerra terminó, porque tienen otras prioridades, otras preocupaciones. Se han escrito tantas cosas de Cristina y sigue siendo quien es, lo importante es olvidar lo que dicen ciertos periodistas y medios. Mirá lo que viví hace dos días cuando los canallas publicaron que no era profesor de la facultad y desde América un aparente periodista dice que era cierto. Hasta la UBA lo desmintió. Hasta La Nación: hay que reconocerle el gesto valioso que tuvo de desmentir la fake news. Y quedó demostrado de que era una fake news. Hablaron con quienes eran mis alumnos, que notas habían, encontraron a todos mis alumnos. Eso hacen, viven tirando noticias falsas para desacreditar. Algunos medios lo levantan y lo dan por cierto. Pero tengo la convicción de que la gente ya los conoce, saben quién es quién y el crédito que cada periodista tiene.



RN: Hoy Marcelo Bonelli dijo que sigue el apoyo contundente del FMI a la campaña de Macri dado la última medida que permitió una importante venta de dólar a futuro. ¿Pensás lo mismo?

Claramente. Se lo dije en la reunión a Alejandro Werner (el enviado del FMI) que ellos no estaban ayudando al país sino que pagaban la campaña de un candidato. Cuando me escucho solo me recordó que ellos eran parte de staff técnico y no político. Me dio la razón. Si ellos son el Fondo yo no quiero serlo. Quiero representar los intereses de la Argentina. Ellos se enorgullecen de que Donald Trump los quiere de presidente. Yo me enorgullezco de que sean los argentinos los que me quieran como presidente. Son intereses contrapuestos. Lo que Trump quiere no le conviene a la Argentina y lo que el FMI quiere, tampoco. Estoy feliz de representar estos intereses de los argentinos.

RN: Sé que la situación económica que van a recibir es dificilísima ¿Se le puede decir algo a los argentinos de que va a mejorar su poder económico, adquisitivo, que van a estar un poco mejor?

Claro que si. El mayor daño que hizo el gobierno fue apagar la economía, como digo en el spot. Le robaron plata a los argentinos de sus bolsillos para que no consuman. Macri creía que el resultado de que los argentinos consuman era la inflación. Ahora bajaron la demanda a niveles insospechados. Me reuní con una de las empresas lácteas más grandes y me decían que la venta de leche bajó un 30% y en la capacidad industrial tienen un 40% en desuso. No estamos hablando de una empresa de joyas, sino de leche. El primer dia que llegue voy a ponerle dinero a los bolsillos de los argentinos para que puedan consumir. Si bajás el consumo, bajás la producción y eso genera desempleo y la gente a la pobreza. Eso hizo Macri: empujó a la clase media a la pobreza. Y eso lo voy a recomponer tan pronto llegue. Lo voy hacer con los trabajadores que volverán a discutir sus salarios con los empresarios. Con los jubilados que no pueden seguir teniendo esta situación de miseria.

RN: ¿Vos me estas diciendo de que vas a subir las jubilaciones?

Obviamente. Los jubilados perdieron en términos reales casi lo mismo que perdió el trabajador activo. En 12 años de Néstor y Cristina el salario real creció al 19% y en tres años de Macri cayó el 20%. Con las jubilaciones pasó lo mismo.



RN: Para eso tenes que volver a cambiar la fórmula previsional

Y habrá que cambiarla... Lo que no podemos es seguir castigando a los jubilados. Macri pretende que sus amigos ganen plata y nosotros queremos que la gente gane y los empresarios también pero repartiendo adecuadamente las ganancias con sus trabajadores.



RN: ¿Qué puede esperar la gente en materia de tarifas?

Las tarifas es otro tema del descontrol de Macri y de Vidal. Hay que recordarle a Vidal que el problema eléctrico que dejó a La Plata sin luz es por una empresa de un amigo de Macri. Toda la actividad energética quedó en manos de amigos de Macri. Les garantizó tener precios dolarizados. Intentá siendo una pyme producir en pesos y con tarifas dolarizadas. Las tarifas de electricidad dolarizadas produjeron un daño incalculable a la Argentina porque las tarifas deben tener un precio acorde a los ingresos de una sociedad y una sociedad empobrecida no puede pagar la luz como un estadounidense en Manhattan. Lo que vamos hacer es ajustar la tarifas de acuerdo a los ingresos de los argetninos.



RN: Córdoba fue clave para el triunfo de Macri en 2015 y tiene una historia de conflicto con el gobierno de Cristina. En estos años la provincia sufrió muchos problemas económicos ¿Cómo ves a los cordobeses para que cambien su manera de ver la política nacional?

Los cordobeses tiene un enojo con el gobierno anterior derivado de dos conflictos: la 125 (por ser el segundo productor de soja del país) y el segundo tema es que la Policía de Córdoba no recibió el apoyo de Gendarmería para controlar las calles de la provincia. Son episodios del pasado y que claramente no tenemos que revivir. El fenómeno de la 125 ya pasó. Lo más irónico es que el ideólogo de la 125 es un candidato oficialista. Pero lo que creemos es que Córdoba es muy importante para el país. Ese es el mensaje que le traigo a los cordobeses: un país donde Córdoba esté integrado.

RN: Es la primera vez que Massa va a una provincia. Habló de la necesidad de que voten tanto por vos como por Cristina. Está más integrado al frente.

Absolutamente. Le pedí que me acompañe a Córdoba porque tuvimos un amigo entrañable que fue De la Sota. Sergio es un dirigente que trasciende la frontera de Buenos Aires. Fue muy útil su participación.



RN: ¿Estás comprobando el acierto de haber concretado esta unidad?

Absolutamente. porque la verdad que la unidad se concretó en un 100%. Los sectores que quedaron afuera son sectores que no querían nunca ser parte de esto y ya habían tomado su propio rumbo. El último eslabón fue Sergio (Massa). Aporta muchísimo.



RN: Matías Kulfas decía que le preocupaba muchísimo el informe del FMI que decía que sólo quedaban 11 mil millones de dólares de reserva en el Banco Central ¿Hay una preocupación de que no lleguemos a pagar?

El FMI hizo su informe a partir de la reunión que tuvieron conmigo porque los responsabilicé de la situación de la Argentina. Les expliqué que de los 39 mil millones, 30 mil millones se fueron en fuga de divisas. Nosotros como socio vemos con preocupación que se rompan las reglas del FMI y que además los 5400 millones de dólares que iban a llegar, iban a correr la misma suerte. Además, autorizaron 3 mil millones de dólares para dólar futuro y la verdad que si Cristina está procesada por dólar futuro, estos deberían estar presos porque lo que hacen es mantener el dólar a costa de préstamos que vamos a tener que pagar y eso nunca hizo Cristina. El Fondo es corresponsable de la suerte de la Argentina, además, el informe dice cosas mucho más graves como que en la Argentina la inflación sigue insostenible, que va a caer la economía y vamos a caer el año que viene y anticipa que las posibilidades de pago son difíciles para el país.



RN: ¿Pensás eso? ¿Que la Argentina no pueda pagar la deuda?

Se lo dice el FMI a Macri y lo sabe todo el mercado. Nos hacen caer en esa ficción que inventa Macri y el país está en virtual estado de default y no se declara formalmente porque el FMI le da este auxilio. Es como un respirador automático para una persona que le queda poco tiempo.