Elecciones 2019: Alberto Fernández le cobrará fuertes impuestos a los que fugaron plata

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, analizó la situación fiscal en Argentina y la relación que existe entre la caída de la actividad económica y, como consecuencia, la caída de la recaudación. En ese contexto, adelantó que en una eventual presidencia aumentará la presión tributaria sobre los más ricos.

Aunque no detalló si se instrumentará a través de una suba en Bienes Personales, un impuesto específico a los activos ubicados en el exterior o un tributo a los bienes que fueron exteriorizados en el último blanqueo; Fernández dejó en claro que aumentará la carga impositiva sobre los que más tienen.

En una entrevista con la ensayista Beatriz Sarlo, el dirigente peronista analizó: “La Argentina tiene un problema fiscal, que a mi juicio deviene de la falta de actividad económica. O sea, un Estado cobra impuestos a partir de la actividad económica que tiene. Si la actividad económica decrece, los impuestos se caen a la par. Si usted es parte de un país que hace cuatro años ataca el consumo, entonces es muy posible que los impuestos al consumo caigan en su recaudación. Ahora, eso es producto de qué, de que cae la actividad económica, no de que los impuestos son pocos”.

Asimismo, advirtió que “la AFIP tiene de todos la información que quiere" y subrayó: “si no nos quiere encontrar, es otro problema. Entonces lo que tenemos que hacer es ir sobre esos contribuyentes y pedirles que ayuden. Que colaboren. Que paguen como en el mundo, simplemente".

"Macri lo que hizo fue dejar en pie el sistema impositivo sobre la sociedad y se benefició mucho a los aportantes individuales, a los Bienes Personales. Y eso está muy mal. Porque en Europa un contribuyente personal paga muchos impuestos y en la Argentina eso no pasa. En Argentina, pagan impuestos las sociedades, las personas físicas no", adelantó Fernández.

En la nota difundida por Infobae, aclaró que "no pagan por su riqueza y eso hay que cambiarlo. El otro día lo dije y se armó todo un bodrio, pero esa es una de las rémoras del sistema impositivo argentino. Hay que corregirlo".

"Macri, por una cuestión de pertenencia de clase, a mi juicio, a todos ellos los eximió y los liberó en exceso. Y cargó las tintas solo sobre las sociedades. Y es incomprensible. Y eso explica que hayan aparecido 120.000 millones de dólares declarados en el blanqueo, que todo se haya quedado en el exterior y por eso nadie pague. Ahora, ¿eso es justo? Eso no es justo. Claramente no es justo. ¿Cómo hacerlo? Es un tema de debate. Pero que hay que hacerlo no es debate", aseguró Fernández poniendo la mira en los fondos blanqueados.

Desde el portal iProfesional, indicaron que según pudieron acceder a la información, “el impuesto no va a ir directamente sobre los que blanquearon ya que es un derecho adquirido. Lo que estudian establecer es un impuesto especial sobre los activos del exterior, donde no hay una categoría o diferenciación de si corresponde a bienes blanqueados o no. Y de esta manera también alcanza a la fuga de capitales de estos últimos dos años".