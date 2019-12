El video que evidencia el papelón de Hugo Alconada Mon en su investigación contra Oil Combustibles

Un video dejó al descubierto los errores que cometió el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, por los errores y mentiras en su investigación sobre la petrolera Oil Combustibles, que derivó en un juicio contra Fabián de Sousa y Cristóbal López por supuesta administración fraudulenta del impuesto que se cobra sobre las naftas.

Hoy se conoció que el periodista contó sobre las diversas fuentes consultadas, tanto del ámbito privado y publico. Al momento de las preguntas, debió reconocer también que hubo muchos “errores” respecto a la aproximación inicial que había tenido.

Así, se hizo viral un resumen de su segunda declaración ante el tribunal, donde quedaron en evidencia los argumentos endebles de la investigación judicial, conversaciones que se transcriben a continuación:

Carlos Beraldi (abogado de Fabián de Sousa): Cuando hizo referencia a los $8000 millones, ¿sabe a qué período fiscal corresponde dicha deuda?

Alconada Mon: Surge de los balances, surgía que el total del volúmen del dinero era de... no me acuerdo la cifra que está en el artículo periodístico.

Carlos Beraldi: ¿Usted tomó conocimiento, posteriormente, de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información.

Alconada Mon: No.

Carlos Beraldi: ¿Conoce o supo de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente Oil Combustibles y todo lo atinente a períodos fiscales deljuicio.

Alconada Mon: No.

Carlos Beraldi: La deuda que menciona sobre 8000 millones, ¿sabe si era exigible?

Alconada Mon: ¿A qué momento?

Carlos Beraldi: A marzo de 2016, cuando usted hizo el artículo.

Alconada Mon: No lo sé.

Carlos Beraldi: Refirió que a Oil Combustibles le habían dado planes especiales

Alconada Mon: Si.

Carlos Beraldi: ¿Sabe, en el caso del primer plan, a marzo de 2016, cuánto se llevaba pagado de ese plan?

Alconada Mon: No, ignoro.

Carlos Beraldi: ¿Tener este dato no le parecía relevante para tener completa su información?

Alconada Mon: ¿Cuál?

Carlos Beraldi: Saber cuánto había pagado el Grupo Indalo de estos pagos especiales.

Alconada Mon: A la luz de lo que estamos investigando, específicamente, no.

Carlos Beraldi: ¿En ninguno de sus pasajes cotejó si los planes que recibía Oil Combustibles eran distintos a los planes que se daban a las otras empresas?

Alconada Mon: No, esa es una de las dificultades que teníamos por el derecho fiscal.

Carlos Beraldi: ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles?

Alconada Mon: ¿Puede ser más específico en la pregunta?

Carlos Beraldi: Usted en sus artículos hacía referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público ¿es así?

Alconada Mon: Es un error que cometí, porque luego me terminaron explicando que hay una serie de etapas desde el petróleo al combustible. Yo lo tenía como agente de percepción o retención y, en realidad, no lo es. Es algo distinto

Carlos Beraldi: Las personas a las que usted consultó, ¿nunca le explicaron esto?

Alconada Mon: Increiblemente no. Con el tiempo me dijeron que no era percepción, que sí era retención, que no era percepción ni retención, que era sujeto obligado.

Carlos Beraldi: Cuando usted hizo la nota analizó una serie de cuestiones impositivas, ¿tenía conocimiento que durante la administración de Abad la AFIP le había otorgado a Oil Combustibles un plan de facilidad de pagos con relación al tema del impuesto ITC (Impuesto a la Transferencia de los Combustibles)?

Alconada Mon: No.