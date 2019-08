El "Turco" Asís contó por qué no volvió a hablar en televisión y apuntó contra el Congreso

El analista político Jorge "Turco" Asís contó que dejó de participar en programas de televisión porque no le gusta "patear al que está en el piso", en referencia al gobierno nacional que perdió por más de 15 puntos las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"No es solo este día, la situación es compleja. Sinceramente a mí no me gusta castigar al caído, mucho menos al que atraviesa una situación de derrota. Solazarme con esa caída no tengo ganas", afirmó Asis en su reaparición en la televisión en una entrevista con Luis Novaresio en A24.

Asís envío un mensaje a los legisladores nacionales: "El Congreso no puede estar ausente en una crisis de esta magnitud".

"Cuando sugerí en alguna nota el adelantamiento de las elecciones, no tenía otra intención que advertir sobre la lejanía de este 27 de octubre que hoy es la postería", sostuvo Asís.