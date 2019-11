El tenso momento que Oscar Ruggeri le hizo pasar al Pollo Vignolo al aire: "¿Te faltan los dedos?"

Sebastián Vignolo es protagonista de un mito urbano que circula desde hace varios años en las redes sociales. Los mismos giran en torno a la integridad de su mano izquierda, debido a que muchas personas afirman que le faltan tres falanges de la misma. De hecho, en cámara, el 'Pollo' se muestra habitualmente con esta extremidad dentro de su bolsillo, lo que alimenta el mito para aquellos que quieran difundirlo.

Sin embargo, Oscar Ruggeri fue al grano y le preguntó por esta cuestión al conductor de '90 minutos de fútbol'. En pleno programa, y ante la sorpresa de todos, el exdefensor le hizo un insólito pedido: "La gente me pregunta, me vuelven loco en la calle. ¿Podés levantar las manos para mostrar que tenés todos los dedos? Me preguntan: '¿tiene todos los dedos de la mano izquierda?'".

"Yo les digo: 'el Pollo tiene todos los dedos de la mano izquierda, pero se la pone ahí porque los conductores no saben que hacer'", prosiguió el campeón del mundo, quien obtuvo una respuesta contundente por parte de Vignolo: "Tengo todos los dedos, y de los pies también". De todos modos, Sebastián no hizo caso al pedido del 'Cabezón': sólo respondió su inquietud, sin mostrar ninguna de sus manos.