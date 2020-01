El sufrimiento de Al Pacino tras rodar El Padrino: "Fui a terapia cinco veces a la semana durante 25 años"

El Padrino llevó al reconocimiento popular de Al Pacino, quien encarnó a Michael Corleone en la mítica trilogía de Francis Ford Coppola, y parece que no todo fueron alegrías para el actor. Así lo explicó el intérprete en un podcast de The Hollywood Reporter, en el que señaló que la popularidad que le dio su personaje le trajo una fama que no pudo manejar: "Fui a terapia cinco veces a la semana durante 25 años".

"Es algo grande a lo que acostumbrarse. Recuerdo cuando Lee Strasberg me decía: 'Cariño, simplemente tienes que ajustarte'. Y lo haces así, pero no es tan simple", recordó el premiado actor. Y agregó: "Sufrí bastante en aquella época". Además, Al Pacino confesó que durante la década de los ochenta tan sólo apareció en cinco películas: A la caza, ¡Autor, autor', El precio del poder, Revolución y Melodía de seducción. Una decisión motivada por su búsqueda de tranquilidad: "Intenté distanciarme de ese camino y todo eso, y fue bueno para mí, lo disfruté. Pero, como suele pasar, el dinero se acaba".

Luego de una extensa trayectoria cinematográfica, Al Pacino volvió a colaborar con Martin Scorsese en The Irishman, en la piel del sindicalista Jimmy Hoffa. The Irishman está disponible en Netflix, cuenta con cinco nominaciones a los Globos de Oro, y fue galardonada como la mejor película de 2019 según la National Board of Review y el Círculo de Críticos de Nueva York.