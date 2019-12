El repudiable comentario del diario Olé sobre el caso de violación que involucra a Huracán

El diario deportivo del Grupo Clarín protagonizó otro hecho bochornoso. Luego de festejar un tuit de Jonatan Cristaldo, futbolista acusado de golpear salvajemente a su esposa, Olé lo hizo una vez más: realizó un repudiable comentario sobre el caso de violencia de género que tiene como acusados a ocho jugadores de Huracán.

En un principio, se creía que los futbolistas eran juveniles. Sin embargo, según América los mismos ya han integrado el plantel profesional y sumaron minutos en Primera. Es por esta situación que Olé comenzó redactando esta novedad con las siguientes palabras: "Las noticias no son buenas para Huracán. Se conocieron más detalles del caso de los dos futbolistas del Globo que participaron, junto a otras personas, de una presunta violación a una joven de 18 años en Villa Carlos Paz. Si bien en un principio había trascendido que los implicados eran chicos de Inferiores, finalmente no serían tan púberes, sino que ambos integrarían el plantel profesional de los de Parque Patricios. Ay...".

¿Las noticias en algún momento fueron buenas para Huracán? ¿Acaso la única persona que tiene malas noticias no es la joven violada por estos ocho individuos? Para este medio, parece que no. No es la primera vez que el Grupo Clarín tiene comentarios desafortunados y repudiables. Seguramente tampoco sea el último.