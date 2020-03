El peor momento de Ricardo Centurión: murió su novia y la recordó con un emotivo mensaje

El jugador de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión atraviesa un angustiante momento tras la inesperada y trágicamuerte de su novia, Melody Pasini, y expresó su dolor en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el ex mediocampista de Racing publicó una foto junto con su pareja durante la madrugada y escribió: "Te voy a amar siempre, mi amor". Más tarde, también publicó una historia con otra foto de ambos y un durísimo mensaje: "Me voy a morir de tristeza. No es justo, por qué no me llevaste a mí. ¿Y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody?". En otra publicación, también pidió a la prensa que se retiren del domicilio de su abuela y le den "paz".

Pasini murió en la mañana del domingo cuando sufrió un paro cardiáco mientras manejaba rumbo a la casa de su familia en Banfield, pese a que realizaba la cuarentena social obligatoria en Puerto Madero junto con el futbolista. Según relató su hermana, la joven se había sometido a un transplante de corazón 13 años atrás y atravesado un cáncer en 2015.

El romance con Centurión llevaba más de cuatro años y ella lo había acompañado en sus incursiones en el fútbol italiano y mexicano. Fanatica de Racing, también fue quien anunció en su momento el regreso del jugador a la Academia.