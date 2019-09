El padre Paco cruzó a diputado macrista en Intratables y lo dejó en ridículo

Un momento muy tenso se vivió en Intratables luego de que el diputado Álvaro González bastardeara la protesta de las agrupaciones sociales en el Microcentro reclamando la emergencia alimentaria y ampliar la cobertura de planes sociales debido a la fuerte crisis económica que generó el gobierno de Mauricio Macri.

"Los que marcharon hoy pidieron 20.000 planes nuevos", aseguró el diputado nacional por Juntos por el Cambio y cuestionó: "¿La gente que quiere circular no tiene derecho tampoco?".

En aquel entonces, Alejandro "Huevo" Müller se molestó por los comentarios despectivos contra los manifestantes y exclamó: "No empecemos a chicanear con esa historia berreta".

Ante las insistencias, el Padre Francisco "Paco" Olveira no le dejó pasar sus comentarios: "Nosotros no tenemos que administrar miseria. Eso nos están obligando ustedes. Ustedes generan todos los días los pobres, uno atrás del otro, y nos dijeron que tendríamos que juzgarlos a ustedes por lo que hacía por los pobres. Cada día generaron más y ahora no quieren que salgamos a la calle a protestar. Decile a Macri que devuelva la plata del correo y vas a ver cuanta gente va a poder comer".