El origen del meme de la mujer que le grita al gato: “Me dijiste que…”

La imagen de la mujer que le grita a un gato fastidioso se volvió viral en las últimas semanas. En Twitter, Facebook e Instagram, la imagen de la joven gritando al borde del llanto a su gato que se sienta en la punta de la mesa, se viralizó completamente con frases y dichos graciosos y cotidianos.

El origen de esa imagen, según la página Know Your Meme, se remonta a un capítulo de The Real Housewives of Beverly Hills y del gato instagramer Smudge the Cat.

- ¡Me dijiste que eras un famoso presentador!

- ¡De podcats de cómics! pic.twitter.com/5s0MK0ciKt — Pensadores de Viñetas (@PensadoresDV) September 4, 2019

Las mujeres de la foto son Taylor Armstrong y Kyle Richards. Según medios internacionales, la escena corresponde al episodio 14 de la segunda temporada de la serie (emitida en 2011) y que algún medio capturó para contar lo que ocurrió en ese capítulo.

Me dijiste que eras millonario / Si, pero en pesos pic.twitter.com/BZTWjz6jlX — Juanjo Conti (@jjconti) September 4, 2019

Me dijiste que durabas toda la noche / si pero jugando a los videos juegos. pic.twitter.com/ovLqtvGxv5 — M E - D I J I S T E - Q U E (@MeDijisteQe) September 4, 2019

me dijiste pero a las

que eras fiel Chivas Rayadas

del Guadalajara pic.twitter.com/URtnNLSanw — D I A B L A (@ladiablarom) September 4, 2019

Me dijiste que ibas a ganar #BostaJunior pic.twitter.com/FGZcH2BC9I — Ramos es de River (@ramosesderiver) September 4, 2019

Me dijiste que habías dejado las drogas / si, en casa pic.twitter.com/tg2mmONiO5 — MaLdRoGaDo 🍁 (@el_elrichi32) September 4, 2019

me dijiste que las cejas me habian quedado bien / torcidas pic.twitter.com/bae61mOvT6 — me dijiste que (@medijistedice) September 3, 2019

ME DIJISTE QUE TENÍAS MUCHOS NEGOCIOS / En mente pic.twitter.com/1rQvRgDOvq — 👑 smudge lord 👑 (@medijisteok) September 3, 2019

me dijiste que me querias / pero nunca dije para que pic.twitter.com/GwgtHaFjeQ — me dijiste que (@medijistedice) September 3, 2019