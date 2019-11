El nuevo tatuaje de Mayra Mendoza en honor a Nestor

Mayra Mendoza publicó a través de su cuenta de Instagram el nuevo tatuaje que se hizo en su hombro izquierdo de Nestor Kirchner, acompañado de un emotivo mensaje.

Se trata de la cara del ex presidente y líder peronista, que sorprende por el nivel de precisión.

Además, acompaño la publicación con un emotivo discurso de Nestor: “Las cosas las tenemos que llamar por su nombre, todos tenemos que estar atentos, porque los argentinos seremos afectados directos de las decisiones incorrectas y no vamos a tener ningún tipo de actitud que sea intemperante o imperativa".

"Nos va a guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre porque la dignidad se practica con las acciones de todos los días, la dignidad se practica en los hechos y no en la consigna, la dignidad se practica tomando acciones todos los días que lleven a defender las posibilidades de un país distinto, la dignidad se practica no mintiéndole a la gente, la dignidad se practica trabajando, la dignidad se practica haciendo, la dignidad se practica no robando, la dignidad se practica haciendo trabajo, la dignidad se practica generando inclusión social, la dignidad se practica abriendo los brazos y las puertas para un país distinto”, cierra.

"El tatuaje es de @estudioyeyotattoos y es inmejorable! Si, el mejor tatuador del mundo, está en #Quilmes y es de Solano", concluyó Mayra.