El mensaje para defender a los rugbiers del crimen de Villa Gesell que fue repudiado en Twitter

En un repudiable acto de defensa, una cuenta de Twitter salió a respaldar a los rugbiers acusados de golpear hasta la muerte a Fernando Báez Sosa. Calificaron de “travesura” al homicidio que conmocionó a la sociedad.

Sus familias los esperan, a los 10. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada. #Rugby #Rugbiers #Zarate #BuenosAires #Argentina pic.twitter.com/PpIYtqlM6k

Con el usuario Rugbiers Zárate, la cuenta trató de justificar a los golpeadores: “Sus familias los esperan, a los 10. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada”. Además, también subieron posteos con fotos de los jugadores y frases como “ya van a salir” o “siempre en la cancha”.

Si el seguridad del boliche no sacaba tan violentamente a Máximo, esto no hubiese pasado. Lo violentaron. #Rugby #Rugbiers #Zarate #BuenosAires #Argentina

Y fueron más allá, argumentando una falla del boliche que desató la violencia: “Si el seguridad del boliche no sacaba tan violentamente a Máximo, esto no hubiese pasado. Lo violentaron”.

“No estaban tirando botellas, no estaban borrachos, no estaban insultando a nadie, como hacen el resto: estaban divirtiéndose, nada más”, resaltó la cuenta.

No estaban tirando botellas, no estaban borrachos, no estaban insultando a nadie, como hacen el resto: estaban divirtiéndose, nada más. #Rugby #Rugbiers #Zarate #BuenosAires #Argentina pic.twitter.com/YHiMF1Fsie