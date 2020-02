El jugado comentario de Mariano Iúdica por el que casi José Luis Espert se va de Polémica en el Bar

José Luis Espert estuvo en la mesa de Polémica en el Bar, en un intento por hacer resurgir su carrera política después de una decepcionante elección en el pasado octubre. Después de apuntar contra Mauricio Macri por la maniobra política que casi le cuesta el sello de su partido y la imposibilidad de participar en los comicios, recibió un comentario del conductor Mariano Iúdica que no sumó a sus ambiciones presidenciales.

"Todos sabemos lo que es pisar el arena política cuando venís de afuera del área política. Preguntale a José Luis que le sacaron el sello. A un novato que tuvo la puta desgracia de decir: voy a ayudar a mi país, me voy a meter", expresó Iúdica, en defensa del economista.

Y continuó, con un duro golpe a Mauricio Macri: "¿Qué te hizo Cambiemos? No eran los barones del conurbano, los feudos, se suponían que eran los buenos y te recontra operaron de acá a la China".

"Gracias a Mauricio", expresó Espert, en la misma línea. Pero no se vio venir que el conductor se guardaba una contundente frase: "Yo no se si José Luis no roba".

El economista siguió la broma del conductor y se levantó como para irse mientras los otros integrantes de la mesa le pedían que se quede.