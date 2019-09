El insólito reclamo de Macri a un intendente peronista en Tucumán

El presidente Mauricio Macri encabezó la inauguración de un jardín de infantes en Tucumán que se construyó “con el dinero que había en las valijas de Antonini Wilson” y le realizó un insólito reclamo al intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera.

En la inauguración del centro de primera infancia, el mandatario destacó aclaró que aún faltaba la habilitación municipal: “Lo único que falta es la habilitación, me parece que el intendente está un poco remolón para habilitarlo. pero vamos a pedirle por favor, todos juntos”, cuestionó.

Tras esto, Noguera cruzó al Presidente en Twitter y lo dejó mal parado porque señaló que no fue el gobierno nacional el encargado de la obra. Asimismo lo instó a "actuar conforme a derecho" y cargó contra la deuda con el FMI.

"Como titular de la máxima magistratura nacional debería ya saber que debo actuar conforme a derecho, como debió ud hacerlo al tomar la deuda con FMI. Deberá usted explicar no sólo eso, sino en qué invirtió los 200.000 millones de U$S deuda que tomó", afirmó el intendente. "Curiosamente la única obra de su gobierno en mi ciudad en 4 años no tiene ese origen. Tampoco la hizo el Ejecutivo Nacional, sino una fundación de la que aún no conocemos quienes son sus integrantes, entre otras inquietantes incógnitas que deberá usted responder", sumó.

Cabe recordar que al inicio de su gestión en 2016, Macri prometió construir 3000 jardines. A meses de terminar su gobierno, Cambiemos no construyó ni cerca esa cifra.

Acto seguido, aprovechó el acto institucional para reforzar su campaña y manifestó: “Este espacio de primera infancia es especial como todos, pero este es aún más especial porque es el símbolo de que logremos que el dinero de los argentinos vaya a los argentinos, y esto tiene que ver con una batalla que mi querida Lilita ha dado tantos años que es la lucha contra la corrupción”.