El indignante informe de Animales Sueltos sobre el coronavirus que provocó el reto de Rubinstein

El periodista Luis Novaresio y su equipo realizaron una repudiable informe en medio de la pandemia de coronavirus y el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, los retó en vivo.

Todo comenzó el día miércoles, cuando el programa del Grupo América aseguró tener un paper interno del Ministerio de Salud que no debía ser difundido y que hacía una proyección de la potencial propagación del coronavirus en los escenarios de cuarentena obligatoria o sin ella.

Al comienzo, Novaresio aseguró que no mostrarían los números de hipotéticos infectados para no alarmar a la población, aunque minutos después él, junto a uno de sus panelistas, comenzaron a decir uno por uno los números, acompañados de onomatopeyas alarmistas y expresiones de preocupación.

Al día siguiente, volvieron a mostrar los mismos números frente al ex secretario Rubinstein, quien les solicitó que no mostraran esos datos, que están fundados en base a cálculos matemáticos del coeficiente del contagio del virus según datos de otros países y no reflejan un real estado de la situación argentina.

MIRÁ EL INDIGNANTE VIDEO