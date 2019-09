El incómodo momento de Hernán Lacunza en el Seminario de Finanzas de Clarín por culpa de Racing

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza protagonizó un incómodo momento cuando en la entrevista que le realizaron en el Seminario de Finanzas de Clarín le trajeron a la memoria un mal momento futbolístico para el funcionario.

"Asumiste el 17 de agosto. Recordamos la fecha porque el día que se reunió con Racing, River le hizo 6 goles a Racing asi que los dos recordamos muy bien ese sábado. Se ha repuesto muy bien a esa instancia y ahora a enfrentar el desafío de la Argentina", le preguntó el periodista de Clarín Fernando Gonzalez, quien al igual que el ministro es hincha del club de Avellaneda.

Lacunza sorteó la comparación futbolística y, en todo humorístico, pidió no hablar de ese tema.

El titular de Hacienda se mostró confiado con que el desembolso de los $ 5.400 millones del Fondo Monetario Internacional, el último del acuerdo que aún no fue concretado, llegue "en el transcurso de este año", y reiteró que el Gobierno mantiene "un diálogo permanente" con el organismo.

"Hay una relación fluida con la Argentina, un diálogo permanente. Es cierto que no hay un desembolso. Pero que no haya hoy no quiere decir que no lo haya en el futuro. Una vez disipada la incertidumbre electoral, va a permitir vislumbrar las perspectivas de un programa económico en la Argentina. Creo que el desembolso va a estar dentro de este año y la continuidad del programa con el FMI", aseguró.