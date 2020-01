El hermano de Esteban Lamothe destrozó al hermano de Susana Giménez por sus comentarios discriminatorios

Manolo Lamothe, el hermano de Esteban, el actor, criticó la defensa que Patricio Giménez hizo de su hermana Susana sobre los dichos discriminatorios sobre la pobreza en Argentina.

Hace unos días, el cantante hermano de la diva, habría asegurado que "las plazas podrían tener manzanas o naranjas para que los chicos que están en el semáforo coman".

La frase surgió luego la diva propusiera que la gente que pasa hambre se fuera al campo a plantar y a "tener gallinas en el gallinero".

"Desde el 'sindicato de hermanos de' queremos expresar nuestro total repudio a los dichos de Patricio Giménez, lanzó con dureza Manolo desde su Twitter.

Y profundizó: "Él habló de los pobres de la manera que lo hacen los cerdos de derecha que no laburaron nunca, ni tienen contacto con la realidad".

"Sos un vago y por favor no cantes más", finalizó.

Tras sus palabras, se viralizó la publicación por el chiste del "sindicato de hermanos de" y rápidamente Manolo tomó el guante y volvió a escribir.

"Subamos al ring. Hagamos historia", lo desafió y continuó: "Si te gano, tu hermana tiene que poner la casa (con heladeras llenas) de Punta del Este para mí y todxs mis amigxs. Si me ganas, te hacemos un asado en Ameghino (pueblo donde nacieron los Lamothe) para vos y tu novia".

Ante esto, el hermano de Susana reaccionó de la peor manera: bloqueándolo.

