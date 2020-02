El Gobierno va a relanzar el PROCREAR ¿cómo hacer para inscribirse?

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, encabezaron la primera reunión del nuevo comité ejecutivo de Procrear, que apunta a relanzar el programa de viviendas.

La funcionaria sostuvo que el plan anunciado por la ex presidenta Cristina Kirchner en junio de 2012 fue muy "valioso" para el "acceso a la vivienda de sectores medios", pero advirtió que durante el gobierno de Mauricio Macri se convirtió "en un dispositivo financiero".

"Acá no hablamos sólo de viviendas, sino de puestos de trabajo y de economías locales", remarcó Bielsa durante el encuentro, en el que también participaron representantes de los ministerios del Interior, de Economía, de Desarrollo Productivo y de Obras Públicas.

La ministra señaló que el objetivo es "recuperar y mejorar las prácticas más valiosas del Procrear, para reconstruir los eslabones culturales, esa articulación entre el Estado, la familia, el ahorro, el esfuerzo, impulsando políticas públicas integrales de hábitat.

Por su parte, Vanoli destacó que la puesta en marcha de un nuevo Procrear será beneficiosa para la industria de la construcción y el empleo en el país, y en ese marco jugará un rol central el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

"El impacto de la construcción en el desarrollo económico y en la creación de puestos de trabajo es un factor de primer orden en la economía argentina y, en este sentido, el papel de la Anses es clave para recuperar las políticas públicas que antes desarrollaba el organismo hasta 2015", subrayó el titular de la ANSeS.

¿Qué es ProCreAr y a qué lineas de crédito me puedo inscribir?

Es un Fondo Fiduciario Público denominado “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”, creado por el Decreto 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional que proporciona créditos hipotecarios accesibles mediante un sistema transparente, en el que los recursos estén puestos en llevar soluciones a quienes quieran obtener su primera casa.

Cuenta con cuatro programas:

Desarrollos urbanísticos (departamentos a estrenar en complejos que gestiona el Estado)

Desarrollos Urbanísticos es una línea diseñada para las familias que quieren comprar su primera vivienda a estrenar en uno de los 70 proyectos de todo el país, más de 23.000 viviendas se construyen en modernos y funcionales emprendimientos con materiales y terminaciones de calidad.

Esta línea te permite acceder a un crédito hipotecario accesible, con cuotas mensuales bajas y un plazo de hasta 20 y 30 años, con el que podés comprar un departamento de 1, 2 o 3 dormitorios, una casa o un dúplex en lote propio con todos los servicios de infraestructura.

Línea compra

(Momentáneamente inhabilitado)

Línea construcción

Con esta línea, si tenés un terreno, podés pedir un crédito hipotecario ProCreAr para construir tu primera casa.

Los requisitos son: a) El valor del terreno no puede superar los $750.000 mil pesos. b) El terreno debe estar a tu nombre o de un familiar directo (padre, madre o hijo). c) Podés presentar un presupuesto de obra de hasta 1 millón 600 mil pesos. d) Podés construir una vivienda que tenga entre 40 y 80 metros cuadrados. e) Los créditos bancarios se otorgan en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). f) La tasa anual de interés es de entre el 4,75 y 9,9 por ciento. g) El plazo para pagar el crédito es de hasta 30 años. h) Los subsidios del Estado nacional son de hasta 400 mil pesos para familias con hijos y hasta 300 mil pesos para familias sin hijos (la entrega es directa para las familias y es no reembolsable).

Lotes con servicio

Esta línea de acción busca generar lotes con servicios de calidad, en cuanto a su localización y provisión de infraestructura, como así también a precios accesibles. Para ello, ProCreAr dispone de recursos públicos y trabaja en forma articulada con provincias y municipios de todo el país, generando acciones coordinadas que permitan planificar y desarrollar ciudades inclusivas. Este trabajo es posible gracias a un fuerte involucramiento de los gobiernos locales quiénes ceden tierras fiscales en zonas urbanas para la generación de lotes con todos los servicios de infraestructura.