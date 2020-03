El Gobierno pidió limitar el uso innecesario de Internet por el coronavirus: "No tanto video, no tanto meme"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta y todo su equipo insistieron a toda la población a realizar un uso responsables de las redes sociales y no saturarlas con contenido como fotos, videos y memes que pueden generar un colapso generalizado de los servicios de conexión, debido al uso masivo de Internet.

"Independientemente de la Enacom, recomendamos el uso responsable de las redes. Más en este caso, donde toda la información pasa por las redes, que haya un consumo consciente, ya que la cantidad de datos es limitada. Las empresas están poniendo todo el esfuerzo para que no haya lentitud en esto, pero nosotros también somos partes de ese sistema y tenemos que ayudar. Así que le pedimos desde el gobierno nacional, el uso responsable. No tanto video, no tanto meme", insistió el titular de Enacom, Claudio Ambrosini.

"Seguimos Educando` es un portal que aglutina material académico y educativo. A partir de este portal van a tener todas las herramientas pedagógicas para seguir aprendiendo", remarcó. Además, indicó: "Hemos puesto hoy en funcionamiento una programación especial en televisión para educación primaria a la mañana y para educación secundaria y docentes a la tarde".

"Es una herramienta para que nuestros chicos se puedan sentar frente al televisor y puedan tener una tarea en los hogares", explicó en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

"La plataforma será una herramienta para el vínculo entre docentes y sus estudiantes. La página (seguimoseducando.org.ar) no consume datos. Las compañías han asegurado su gratuidad. Tenemos que aprovechar estos 14 días para cuidarnos, educarnos y seguir aprendiendo", manifestó el ministro.