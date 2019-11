El gobierno de facto boliviano asegura que detendrá a "subversivos" del MAS

El ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, anunció este domingo que se creará un “aparato especial de la Fiscalía” con el fin de detener legisladores y personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que "comentan actos de subversión y sedición", asegura la prensa golpista del país vecino.

“Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión. A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”, aseguró la autoridad.

Para generar estas listas negras, Murillo remarcó que la información fue brindada por dirigentes de la derecha y ciudadanos de la "Resisitencia Civil" sobre personas que estarían haciendo sedición contra el actual Gobierno transitorio.

“Lo que estamos informado está empezando a llegar a la gente, al pobre, al humilde, al utilizado, al que lo matan como perro, para utilizarlo, son los narcotraficantes, los delincuentes”, agregó.

“Les pedimos que informen, no que desinformen. Los ministros, la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) no necesitamos que nos hagan propaganda. Una vez más les pedimos a estos periodistas, sobre todo de medios radiales, que hagan su trabajo y no cometan sedición”, manifestó.