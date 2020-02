El Ministerio de Economía realizará una nueva licitación de Bonos del Tesoro Nacional, tanto en pesos como en dólares y todos con vencimiento en 2021. La fecha señalada para la operatoria será el próximo lunes, en la búsqueda de una mejora del canje de un título que preocupa al Gobierno.

Se trata de los Bonos del Tesoro Nacional en pesos con Ajuste por CER 1%; Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Badlar Privada+100 puntos básicos y Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al dólar estadounidense 4%. El foco estará puesto en la refinanciación del Bono Dual AF20, que vence el 13 de febrero.

La adhesión del 10% al canje voluntario anterior no fue suficiente para los directivos de la cartera que conduce Martín Guzmán. Obtuvo un total de U$S 164 millones sobre un total de U$S 1.637 millones.

La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los Bonos. La suscripción de los Bonos del Tesoro Nacional en pesos con Ajuste por CER y de los Bonos del Tesoro Nacional en pesos BADLAR Privada, podrá realizarse únicamente en moneda nacional.