El Gobierno analiza medidas para trabajadores informales

El presidente, Alberto Fernández, tiene en carpeta tomar medidas adicionales al mega paquete anunciado esta semana para aliviar los efectos de la pandemia en los grupos de trabajadores más vulnerables y los comercios que no recibirán ayuda directa. En los grupos más rezagados por la parálisis económica se encuentran los monotributistas, pero también puede haber novedades para los autónomos.

El martes, el equipo económico tomó una batería de medidas que implica la inyección en la economía del equivalente al 2% del PBI, una política inédita en la historia reciente. El mandatario estudia tomar nuevas políticas que morigeren la crisis sobre los trabajadores informales encuadrados dentro del monotributo, que se podrían anunciar en breve. En la actualidad, cerca del 40% de los empleados se encuentran afuera de la plantilla oficial de las compañías y no todos serán beneficiarios de la inyección fiscal del Gobierno, que tiene en cuenta principalmente a titulares de la asignación universal por hijo y por embarazo además de pensionados y jubilados.

Los comercios que no se dedican a actividades esenciales, como alimentos o medicina, también sufren una baja en sus ventas por la cuarentena nacional. Por esta razón, si bien mermó la cantidad de pasajeros, se mantiene un flujo considerable de quienes no cobran si no trabajan.

La pandemia agarró a Argentina en medio de la negociación de la reestructuración de su deuda en dólares. De acuerdo al agenda oficial, el Gobierno debería haber publicado la oferta a los acreedores la semana pasada. El Destape había adelantado que los plazos no se cumplirían a rajatabla, lo que fue confirmado por fuentes del Ministerio de Economía, que explicaron que sólo detalla el orden cronológico de los eventos.

El mandamás de Hacienda, Martín Guzmán, extendió al 25 de marzo el paso previo a compartir la propuesta: pedir información de las tenencias de los bonistas. No apoyó su decisión en la gripe que afecta al mundo, sino en el "alentador volumen de respuestas recibidas y con el fin de brindar la oportunidad para que todos los titulares participen en el proceso de identificación de titulares de bonos".

La pandemia en la Ciudad de Buenos Aires

La mayoría de los gobernadores tomarán políticas fiscales y tributarias adicionales a las de Casa Rosada para compartir los esfuerzos contra el coronavirus. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, evitó contestar esta mañana en una conferencia si estudia suspender o bajar impuestos y tasas para mitigar el golpe económico sobre los porteños.

Sin embargo, El Destape pudo saber que desde el Ministerio de Hacienda de Martín Mura analizan las propuestas para sumarse a las de Nación. Aunque todavía no están determinadas las medidas ni cuándo se anunciarán, el PRO plantea abarcar la crisis desde tres enfoques: el plano fiscal, el de desarrollo productivo y economico y desde el Banco Ciudad.

Una política de expansión fiscal histórica

Los ministros de Economía, Martín Guzmán, Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a los titulares de ANSES, Alejandro Vanoli, AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y Banco Central, Miguel Pesce, armaron un paquete fiscal y tributario inédito en la historia argentina y de los mayores del mundo, con una inyección en el mercado del equivalente al 2% del PBI. Buscan de esta manera respaldar la actividad interna para que no termine de colapsar a varios de los grupos más perjudicados por la recesión que generó Cambiemos con la reprimarización de la economía.

El Gobierno decidió un bono de $ 3.000 para jubilados y pensionados de la mínima y proporcional para quienes cobren hasta $ 18.892, lo que alcanza al 63% de los beneficiarios del sistema. Además, un pago extraordinario para la AUH y asignación por embarazo por $ 3.100.

Para almacenes y supermercados impondrán un sistema de precios máximos de emergencia por un período de 30 días para productos de 50 categorías de la canasta básica. La Secretaría de Comercio determinó extender el programa Ahora 12 por seis meses, ampliándolo a las compras on-line.

Relanzarán el PROCREAR, con 100.000 créditos para la construcción y refacción de viviendas. También crearon un plan de ampliación de 48 parques industriales, financiado por el Estado, por $ 3.000 millones.

Por otra parte, excepcionarán del pago de contribuciones patronales a las empresas de los sectores de transporte, hotelería, restaurantes, cines y teatros y ampliarán el programa REPRO.

Por último, pusieron a disposición la asistencia financiera por $ 350.000 millones para financiar capital de trabajo y compra de insumos. Habrá una línea especial del Banco Nación por hasta $ 25.000 millones para productores de alimentos, bienes de higiene personal, limpieza e insumos médicos a tasa preferencial; sumada a otra línea por $ 8.000 millones para la fabricación de insumos médicos.