El Gabinete de Alberto Fernández: los nombres confirmados, los que faltan y qué pasa en Economía

La mesa chica en la que Alberto Fernández termina de darle las últimas pinceladas a su gabinete es tan chica que sólo hay lugar para él. Es una dinámica que aprendió de Néstor Kirchner: consultar mano a mano con muchos interlocutores, escuchar consejos, atender demandas, y luego decidir a solas. El presidente electo chatea con Cristina Fernández de Kirchner, se toma un café con Sergio Massa, habla con sindicalistas y empresarios, gobernadores y representantes de la sociedad civil, pelotea con sus colaboradores más cercanos. Pero ninguno de ellos sabe en detalle todo lo que el hombre tiene en la cabeza.

El equipo “está prácticamente definido”, aseguró, el lunes por la noche. Lo cierto es que más de la mitad del gabinete ya está confirmado. Eso incluye a la mayoría de los cargos más importantes, aunque faltan definiciones en un área clave como economía. Hay por lo menos una docena de cargos de primera línea ratificados, y otra media docena de dirigentes que tendrán un rol en el nuevo gobierno aunque todavía falte definir cuál es. Para los espacios vacantes quedan dos o a lo sumo tres candidatos. La definición no dependerá de diferencias en el rumbo político sino del equilibrio de fuerzas hacia el interior del Frente de Todos.

El jefe de Gabinete será Santiago Cafiero, replicando su rol como alter-ego de Fernández que dio buenos resultados hasta ahora. La secretaría General de Presidencia quedará en manos de Julio Vitobello y en Legal y Técnica desembarcará Vilma Ibarra. Los dos son personas de máxima confianza del presidente electo desde hace muchos años y ambos tienen experiencia trabajando junto a él. El ministerio de Interior será para Eduardo “Wado” De Pedro y el de Exterior para Felipe Solá, secundado por Jorge Argüello o Cecilia Nahón. Ellos cinco conforman el primer círculo político del nuevo gobierno.

Las principales dudas persisten en torno al equipo económico. Los nombres están, aunque todavía no está definido el diagrama. Matías Kulfas estará a cargo del área vinculada a la llamada “economía real” mientras que Guillermo Nielsen tendrá bajo su órbita el sistema financiero. El dilema es resolver quién va a tener el control de áreas que tienen una pata en cada lado, como las secretarías de Energía (irá Sergio Lanziani), Minería, Transporte y Agroindustria. De no mediar ninguna sorpresa, el Banco Central quedará a cargo de Miguel Pesce, mientras que Mercedes Marcó del Pont será la primera mujer al frente de la AFIP.

Daniel Arroyo ya es, prácticamente, un ministro de Desarrollo Social en funciones, coordinando los planes que se pondrán en marcha desde el 10 de diciembre. Junto a él estará la concejal platense Victoria Tolosa Paz, que será titular del programa Argentina Contra el Hambre. Por estas horas se confirmó también que el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, será ministro de Obras Públicas. Al igual que muchos otros funcionarios y funcionarias que van a ser parte del próximo gabinete, esta semana “Kato” se sumó a la red de mensajería Telegram, una alternativa algo más segura al Whatsapp.

Como anticipó El Destape en septiembre, María Eugenia Bielsa encabezará una nueva cartera dedicada a la Vivienda y el Hábitat. Finalmente, la secretaría de Medio Ambiente no quedará bajo esa órbita sino que seguirá dependiendo, directamente, de la jefatura de Gabinete. Otro ministerio nuevo será el de Mujer, Igualdad y Diversidad. Todavía no se sabe quién será la encargada de conducirlo: el cargo fue ofrecido a Dora Barrancos, que declinó la invitación y sugirió el nombre de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Malena Galmarini es otra candidata (si no, iría al equipo de Axel Kicillof), volvió a sonar Victoria Donda y se sumó a esa lista la abogada Eli Gómez Alcorta.

La mesa judicial del presidente electo la conforman Marcela Losardo, Alberto Iribarne y Juan Manuel Olmos. Losardo, exsocia de Fernández en su estudio jurídico, será ministra de Justicia. Entre los otros dos está el nombre del responsable de encabezar la Agencia Federal de Inteligencia. El ministerio de Defensa quedará a cargo de Agustín Rossi, el único que repita cargo respecto al gobierno de CFK. Ayer, después de la última sesión en la cámara de Diputados, las fotos que distribuyó el equipo de prensa del jefe de bloque de diputados lo mostraban bien cerca de Máximo Kirchner, su sucesor en ese lugar.

Otros futuros funcionarios que ya tienen su lugar asegurado son Claudio Moroni, que tendrá la semana que viene su primera reunión con la CGT para adelantar las primeras negociaciones: será desde diciembre ministro de Trabajo. El rector de la UMET, Nicolás Trotta, por su parte, encabezará la cartera de Educación, secundado por la pedagoga Adriana Puigróss. Aunque no está claro qué lugares van a ocupar, tendrán un rol preponderante en el gabinete tanto Juan Cabandié como Fernando “el Chino” Navarro, dos dirigentes que trabajan codo a codo con Fernández desde que es candidato.

Todavía hay dudas sobre lo que pase con Seguridad. Habrá que esperar a conocer el proyecto sobre la materia que presentará el nuevo gobierno para ser tratado en sesiones extraordinarias. Diego Gorgal, del Frente Renovador, sigue siendo el principal candidato a encabezar el flamante Consejo Federal, pero todavía no está confirmado. La resistencia que causa en algunos sectores creció estos días, cuando empezaron a circular algunos nombres que serían parte de su equipo. Una alternativa es que ese cargo sea finalmente para Gustavo Béliz, quien si no encabezaría una secretaría especial creada sólo para él.

Faltan definiciones en áreas como Cultura (sería para el cineasta Tristán Bauer) y Turismo (se lo ofrecieron a Matías Lammens, pero aún no dio su respuesta). En el recuperado ministerio de Salud pueden ir el diputado Pablo Yedlin o el vicerector de la UNAJ, Arnaldo Medina, quien en caso de no desembocar en el gabinete nacional podría desempeñar idéntico rol en la provincia de Buenos Aires. Y para Ciencia y Técnica Fernández debe elegir entre Fernando Peirano y Roberto Salvarezza. La secretaría de Medios, en tanto, puede ser para Francisco Meritello o para el vocero presidencial Juan Pablo Biondi.

Hay algunas cuestiones más por dilucidar: el presidente electo le ofreció un lugar en el gabinete al senador por Córdoba Carlos Caserio, que quedó en responderle antes del fin de semana. Si acepta, iría a Transporte o Agroindustria. Aunque hace algunas semanas era número puesto, se enfrió la idea de que Florencio Randazzo se sume, por ahora, al gabinete, aunque un llamado puede descongelar todo rápidamente. Por último, resta por ver si el excandidato presidental Roberto Lavagna acepta, finalmente, encabezar el Consejo Económico y Social. Esta semana dio señales positivas en ese sentido.