El FMI estima que aumentarán las estatizaciones por el coronavirus

La crisis del 30 y la de 2008 no hubieran sido superadas si los gobiernos de los países centrales no hubieran intervenido activamente con políticas heterodoxas. Una de las pilares fue salvar empresas claves en la economía, muchas veces a través de estatizaciones. Un grupo de economistas del FMI proyectó que si los efectos financieros de la actual pandemia continúan, sucederá lo mismo. Argentina desplegó una batería de medidas para amortiguar el golpe, pero algunos sectores son más vulnerables contablemente en caso de que el virus mantenga su potencia.

Por no estar provocada por una falta de la demanda, sino como consecuencia inevitable de las restricciones para limitar la propagación de la enfermedad, esta crisis debe tener otros ejes lejos de estimular la demanda agregada. Queda clara en esta observación que los técnicos no hacen foco en la altísima informalidad de los subdesarrollados, donde se requieren transferencias de ingresos a los más vulnerables para que puedan pasar esta etapa con menos trabajo o sin salir de sus casas.

Evitar una disrupción económica excesiva es uno de los principales puntos que plantearon los economistas del Fondo Giovanni Dell’Ariccia, Paolo Mauro, Antonio Spilimbergo y Jeromin Zettelmeyer en un estudio subido al blog del organismo. "Las políticas deben salvaguardar las redes de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, de forma que las empresas puedan reanudar plenamente sus actividades cuando se haya superado la emergencia médica", rezaron en su documento.

Es que, explican, "los cierres de empresas causarían pérdidas de conocimientos organizativos y la cancelación de proyectos productivos a largo plazo. Las disrupciones en el sector financiero también intensificarían las dificultades económicas". Por lo tanto, los funcionarios del FMI proponen que "los gobiernos deben proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas, inclusive mediante subsidios salariales, con condiciones adecuadas". Como detallan, "ya se han puesto en marcha grandes programas de préstamos y garantías (con el riesgo asumido en última instancia por los contribuyentes) y la UE ha suministrado inyecciones directas de capital a las empresas con la relajación de su normativa sobre ayudas estatales".

Sin embargo, esto podría no ser suficiente en caso de que la pandemia no ceda tregua. "Si la crisis empeora, podría imaginarse el establecimiento o la ampliación de grandes sociedades de cartera estatales que tomen las riendas de las empresas privadas con problemas, como se hizo en Estados Unidos y Europa durante la Gran Depresión", pronosticaron.

En Argentina, los sectores más golpeados son los industriales, mayormente las PYMES por la reprimarización que ejerció Cambiemos. Las grandes golpeadas por la crisis y el primitivo modelo de Mauricio Macri fueron las automotrices, cuyo núcleo está conformado por multinacionales, con PyMEs nacionales satélites. Ante la llegada del virus al país, algunas trasnacionales se ofrecieron a cambiar su producción por respiradores para colaborar en la creciente demanda del Gobierno para estoquearse.

Además de ellas, Arcor cerró su segundo balance con pérdidas el año pasado, con un rojo de U$S 144 millones. Hoy Garbarino les informó a sus empleados que les abonará sólo el 32% de su salario.

Uno de los múltiples acreedores de Vicentin había pedido su quiebra en febrero, pero la gigante cerealera de familia criolla acusada de estafar al Banco Nación con la ayuda de Cambiemos está cerca de cerrar acuerdos con algunos. Con la banca pública aún le debe los $ 18.370 millones por préstamos que le extendió el militante macrista Javier González Fraga.

Las aerolíneas se encuentran en grandes apuros financieros, principalmente las fantasma que emergieron con la estrategia de vaciamiento de Aerolíneas Argentinas que el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich bautizó sin sarcasmo "revolución de los cielos". Idéntico escenario se da con las agencias de viaje. No obstante, la más grande de ellas, Despegar.com mantiene cierta solidez que consiguió tras imprimir acciones para cotizar en la bolsa de Nueva York. La plataforma les informó a sus trabajadores que sus ventas se derrumbaron 98%, pero que consiguieron acopiar un colchón monetario que les permitirá sobrepasar la tormenta si no se extiende más allá de sus estimaciones, pudo saber El Destape.

Si bien el contratista estatal Techint había despedido trabajadores por la cuarentena obligatoria, sus libros contables le garantizan sustentabilidad. Más allá de este caso particular, algunos jugadores menores de la construcción poseen problemas de liquidez.

Dos semanas después de decretar la cuarentena obligatoria, Alberto Fernández firmó un DNU que prohíbe los despidos por 60 días. El documento que publicó el miércoles en el Boletín Oficial abarcó los intentos de desvincular "sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor".