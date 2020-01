El enigmático mensaje de Mónica Gutierrez tras su abrupta salida de Canal Trece

El programa Crónicas de la Tarde, en El Trece, conducido por Mónica Gutierrez, fue retirado del aire a menos de un mes de su comienzo y todavía no habían repercusiones. Pero las redes sociales fueron le medio que eligió la conductora para expresar su descontento con el desenlace de su ciclo.

Usuarios de Twitter le dejaron mensajes de apoyo a Gutierrez luego de la decisión de El Trece: "Mónica es una excelente profesional y merece tener su programa propio si este no fue el formato ideal ojalá encuentre el rumbo. Capaz no ayudó la época estamos en pleno verano y la gente no mira tanta TV", escribió una de sus seguidoras. La conductora le dejó su like en su comentario.

Este lunes 28 de enero comienza su última semana al frente de Crónica de la Tarde, Gutiérrez volvió a expresarse en la red social del pajarito de diversas maneras. "Nunca me voy antes de irme”, escribió casi como un mensaje entre líneas.

“ Nunca me voy antes de irme” — Monica Gutierrez (@monigps) January 27, 2020

Y luego volvió a interactuar con una seguidora. "Su programa es muy interesante quiero qué se quede por mucho tiempo Sra Mónica bendiciones", le escribieron, y Mónica no tardó en responder: "Gracias Rosa. La tele es un día a día. Un minuto a minuto como la vida".