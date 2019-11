El elogio de Nicolás Massot a Máximo Kirchner: “Tiene cualidades que le hacen bien a la política”

El diputado de Cambiemos Nicolás Massot apostó a que se construya “una unidad a pesar de las diferencias” y elogió el rol del legislador y conductor de La Cámpora, Máximo Kirchner, a quien defendió al advertir que “hay una parte de la sociedad que tienen una concepción casi caricaturesca que es injusta”. También, reveló que hará si el presidente electo Alberto Fernández le ofrece formar parte de su gobierno.

“Máximo es un miembro de la generación nueva de la política, nacida en democracia que concibe el juego político de otra manera, con menos confrontación y más diálogo. Uno rescata las formas, la amabilidad y la apertura al diálogo, a pesar de que no te pones de acuerdo”, valoró el legislador PRO en diálogo con Radio La Red.

En ese sentido, advirtió que “hay una parte de la sociedad que tienen una concepción casi caricaturesca que es injusta” y aseveró que “Máximo por lo que es y por lo que le toca representar, que es una asociación directa con la historia argentina reciente, tiene una enorme responsabilidad en intentar colaborar regenerar esta idea de terminar con la grieta y fomentar la unidad nacional con disenso”.

“Creo que Máximo no es lo que mucha gente cree que es y tiene cualidades que le hacen bien a la política”, aseguró.

En ese orden, Massot negó que por el momento vaya a aceptar formar parte del Gobierno de Alberto Fernández pero advirtió: “Alberto no me lo ha ofrecido y no creo que lo haga. Igual me parece que para todo es momento, cuando hablo de unidad nacional es en momento críticos que todavía no han llegado, en donde hay que deponer las diferencias profundas sobre determinados temas y anteponer determinadas urgencias”.

“No lo descartaría”, aclaró.