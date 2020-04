El dueño de Radio Rivadavia desmintió Niembro y lo complicó

El dueño de Radio Rivadavia, Marcelo Figoli desmintió al comentarista de fútbol Fernando Niembro quien tras dejar la emisora acusó que fue despedido por razones políticas y recordó sus críticas a la AFA y al gobierno nacional.

"Le ofrecí ser el Director Deportivo y mantener la tira vespertina, de las 19 horas. Como Director Deportivo de la radio podía salir en el programa que quisiera: con Nelson Castro, con Eduardo Feinmann, con el Negro González Oro. ¡Sería el Director Deportivo! Bueno, se ofendió, lo tomó a mal. Y mezcló la decisión con la política. Desnaturalizó la situación", afirmó Fígoli en diálogo con el diario La Nación.

Niembro había afirmado que su salida se debía a presiones y que su programa medía bien. Sin embargo Figoli sostiene que la pandemia dejará sin deportes a la Argentina durante meses, lo que haría inviable que Niembro tenga un programa diario.

El comentarista contó cómo le comunicaron que salía de la radio: "Quiero contarles que ayer la máxima autoridad de esta radio (Marcelo Fígoli) me dice que este programa no va a salir más al aire. No sé si tenemos algunas horas más. Me dieron motivos vagos, inentendibles, inexplicables. Me estaban faltando el respeto y no lo voy a permitir. Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio, como columnista de Feinmann. Es faltarme auténticamente el respeto que yo no voy a permitir".

El comentarista hasta lanzó algunas teorías acerca de su salida y la vinculó a algunas opiniones que dio al aire. "Contar que lo que hicieron es un autogolpe, llevando el dinero de Superliga a AFA porque la AFA está fundida", sostuvo.