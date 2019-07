El comentario del Alejandro Finnochiaro sobre los pobres que enfureció a las redes

El ministro de Educación Alejandro Finnochiaro dejó ver todos sus prejuicios sobre las personas humildes y estallaron las redes.

En un intento por dar empuje a su candidatura como intendente de La Matanza por el frente Juntos por el Cambio, el funcionario dio algunas definiciones en una entrevista junto a Nancy Pazos.

Allí, la periodista cuestionó no solo las falencias del sistema educativo sino también el programa del Servicio Cívico Voluntario que impulsó el Ministerio de Seguridad para "educar" a los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Fue entonces cuando el ministro aseguró que la educación en Argentina está mejorando y que la propuesta de Patricia Bullrich es para dar otro tipo de formación.

Apuntó contra el sector más vulnerable y afirmó que los pobres llegan tarde a todos lados y que son incapaces de poder cumplir horarios.

"Si tu productor tiene que llegar a las ocho de la noche, no puede llegar a las once", aclaró antes de que Pazos le pidiera no hablar del tema porque ella era impuntual.

Allí, el ministro redobló la apuesta y afirmó que "el tema es la actitud con la que vos te enfrentás a las cosas".