Norberto Alonso dialogó en Fox Sports Radio y tuvo declaraciones realmente desafortunadas y detestables contra Daniele De Rossi. El italiano, quien se marchó de Boca a comienzos de año, sólo estuvo seis meses en el club y decidió irse por motivos personales. Sin embargo, el 'Beto' aseguró: "Era un abuelo, el problema familiar es un verso".

“Ustedes me rompían las bolas con ese De Rossi, dejate de joder (sic). Te juro que yo tenía miedo que le agarre un paro cardíaco. Pasaba mitad de cancha y terminaba ahogado. Lo terminaron sacando”, enfatizó el ídolo de River. A su vez, agregó: “No me sorprendió que se vaya ahora a mitad de año. Creo que Román tuvo mucho que ver para que no siga. Era un abuelo, dejate de joder (sic)”.

"CON DE ROSSI TENÍAN A UN ABUELO AHÍ"#FOXRadio | El Beto Alonso fue muy crítico con el paso del italiano Daniele De Rossi por Boca. pic.twitter.com/7zCOltGCmA — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 28, 2020

“El problema familiar es un verso. Hicieron un verso con el presidente, pero le dijeron rajate para allá que acá no tenés cabida”, prosiguió el 'Beto' desestimando las cualidades futbolísticas de De Rossi. Y cerró: “No sé si lo trajeron para hacer un negocio con la venta de camisetas”.