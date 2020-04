El argentino que trabaja en la cura para el coronavirus: en qué consiste su trabajo

Ante la necesidad de encontrar una cura, Leandro Grimaldi, un médico santafesino que hace más de diez años vive en Estados Unidos, trabaja en una compañía que dedica a encontrar la salida medicinal contra el coronavirus.

La estrategia del argentino consiste en extraer el material genético del virus, para luego intentar interpretarlo, y a partir de eso preparan las vacunas. El especialista aclaró el método de trabajo: “Mi empresa no se encarga de investigar enfermedades virales, pero dadas las circunstancias, se decidió disponer de los recursos y las energías para trabajar, tanto en vacunas de prevención, como en posibles tratamientos para pacientes con coronavirus".

"Tenemos mucho trabajo para hacer, si bien se perdió un poco de tiempo al principio, ahora estamos mirando para adelante y tratando de ayudar en lo que más podamos. En Estados Unidos el tema es bastante complejo, hay diferentes polos unos más complicados que otros. Nueva York, obviamente es el estado más afectados, junto con Nueva Jersey", expresó en una entrevista televisiva.

En diálogo con El Litoral, el santafesino se refirió a la Argentina: “Me impacta para bien como el grueso de la población, o por lo menos con los que yo tengo contacto más cercano, parece estar acatando y haber entendido realmente qué es lo que se está tratando de lograr con el aislamiento social".

Aún dedicándose al trabajo específico sobre una cura, señaló que no se sabe que pasará en el futuro con el virus. "Desde un punto de vista epidemiológico y microbiológico, no se sabe si el virus, el SARS-CoV-2, tendrá una característica estacional o no. Hay algunos beta coronavirus que se manejaron con un cierto grado de lo que en inglés se llama ‘season hability’ (que sería estacionalidad), y no se sabe que puede pasar con este virus en particular", afirmó.