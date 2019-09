El abogado de Rafael Correa, sobre los cuadernos de Ecuador: "La similitud con lo que vive Cristina Kirchner es de libreto"

El abogado del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, Fausto Jarrín, se refirió a el armado de una causa similar a la de las fotocopias de los cuadernos y señaló que "la similitud de lo que está viviendo Correa y Cristina Kirchner es un libreto".

Del mismo modo, indicó que "una de las diferencias de Correa con Cristina es que aquí buscan que no vuelva a Ecuador" e insistió en que "el guion contra Correa y Cristina es en un 90% similar. Aquí los cuadernos permitieron encarcelar gente".

En una entrevista concedida en el programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el letrado agregó: "No puedo dejar de relatar la presencia de arrepentidos, de manuscritos falsos, y de líderes progresistas que no quieren en el poder" y destacó que "la situación de la residencia de Correa en Bélgica no tiene relación con la persecución política, él había avisado que como su esposa es belga se iría allí".

"Nos pusieron como Correistas y asociarnos con las dificultades que existen en Venezuela y tratar de asustar a la ciudadanía", puntualizó Jarrín. Del mismo modo planteó que "Otra de las similitudes del discurso de la burguesía latinoamericana es tratarnos de vagos y que queremos que el Estado nos de todo".

"A raíz de triunfos electorales del Correismo en ciudades importantes se reactivó la persecución a Correa", advirtió el abogado de Correa. Y analizó que "aquí hicieron una consulta popular ilegal donde pusieron que no podía ser electo alguien que fue reelecto ya para la presidencia".

Además, planteó: "Correa dijo que quería ser asambleísta y ahí se disparó la persecución. Nosotros fuimos traicionados por Lenin Moreno. Nos dejamos llevar más por las encuestas que por la idoneidad", y destacó que "también volvimos a tener acuerdos con el FMI que destrozan los planes sociales. La influencia que tiene Estados Unidos es gigantesca".

"La persona que escribió el cuaderno dice que escribió el cuaderno en un vuelo de 35 minutos, pero está escrito en presente y no en pasado", señaló el dirigente. Y concluyó: "Se puede hablar de un nuevo Plan Cóndor, por supuesto. Ya no mandan militares de la Escuela de las Américas sino que coptan jueces y fiscales".