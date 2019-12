Eduardo Valdés cuestionó el procesamiento de Laura Alonso y le hizo un fuerte pedido a Patricia Bullrich

El diputado nacional electo Eduardo Valdés se refirió al encuentro de ayer en Luján entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, al que calificó como "Un gesto importante". Y agregó: "Vi que los 2 presidentes se acercaron las mejillas y a uno se le escapó un beso. Mantengamos profundas diferencias pero que no sean Bolsonaro, que hagan política".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente señaló que "estuve ayer al mediodía y a la noche con Alberto" y planteó: "Ojalá se institucionalice en Argentina el puente que comenzó a construirse ayer".

"No puede pasar más que para protagonizar el sistema político tengan que judicializar al otro", agregó Valdés. Asimismo, indicó que "Cristina estuvo 2 años sin fueros y no la encarcelaron" pero planteó que "Cristina sufrió consecuencias muy duras, como la situación de su hija hoy en Cuba".

"No me gusta que ahora los jueces se hagan los machos y procesen a Laura Alonso en la última semana", indicó sobre la causa por la importación de Shell, empresa de la cual Juan José Aranguren era accionista. En la misma línea se refirió a los incidentes del sábado en Plaza de Mayo: "El sábado unos marginales fueron a una plaza y persiguieron periodistas".

"Patricia Bullrich, no seas Bolsonaro. Sean una oposición de derecha", pidió a la ministra de Seguridad saliente. Además contó que "Alberto estaba muy contento con lo que pasó ayer. Hubo un clima superior a la expectativa que teníamos" y remarcó que "no me gustan las patotas políticas, sindicales ni las eclesiásticas".