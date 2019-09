Eduardo Feinmann pidió cancelar los debates presidenciales

Eduardo Feinmann pidió que se reúna el Congreso y saque una ley para cancelar el debate presidencial.

A menos de un mes de los dos debates presidenciales, que llevarán a los seis candidatos con más votos de las PASO a una instancia de discusión de plataformas electorales, el periodista ultramacrista sorprendió con sus declaraciones.

Aunque es un férreo defensor de las leyes y de lo moralmente "correcto", en esta ocasión pidió que no se cumpla con la normativa que avala la herramienta democrática que permite conocer las opiniones de los principales postulantes presidenciales.

En ese sentido, aclaró: "En un país normal, sin crisis alimentaria, sin crisis laboral, es necesario un debate presidencial. Ahora, estamos en una Emergencia Alimentaria profunda, lo acaba de debatir el parlamento".

"La mayoría de la gente tiene la cabeza en su heladera tratando de ver si puede tener algo y si puede llegar a fin de mes, si puede conseguir trabajo y aquel que tiene trabajo esperando no perderlo. Tiene la cabeza en otra cosa. No sé si a esta altura vale la pena el debate presidencial, sinceramente. No creo que la gente esté pensando el debate y trate de pensar lo que dicen los candidatos. Sé que hay una ley que hay que cumplir y las leyes están para cumplirlas. Aunque también puede haber un mecanismo para sacar una ley. una ley se saca con otra ley", enfatizó.

Y profundizó: "No vaya a ser cosa que una frase de más, una frase de menos o de Macri o de Alberto Fernández les de una excusa para incendiar todo".