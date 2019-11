Eduardo Feinmann aseguró que coincidió con Maduro sobre Evo Morales y sorprendió a Luis Majul

El periodista oficialista Eduardo Feinmann analizaba los hechos posteriores al golpe de Estado en Bolivia y sorprendió a su colega Luis Majul al asegurar que "Evo Morales sigue siendo el presidente de Bolivia".

"Evo Morales para mí sigue siendo el presidente. Debe ser la primera vez que coincido con Maduro. Vos presentas la renuncia, por lo menos es lo que dicen las leyes de Bolivia. en cualquier parte del mundo, aquí pasó con Rodríguez Saa, lo habíamos contado en 2001. Toda renuncia tiene que ser aceptada, y aceptada por la Asamblea Legislativa", explicó Feinmann, en el pase que protagoniza a diario con Majul.

También se ocupó de aclarar que la renuncia de Morales "no fue irrevocable". Majul, que no salía de su asombro frente a lo que escuchaba, quiso asegurarse y preguntó: "Entonces para vos sigue siendo el presidente Evo Morales".

"Lo dijo verbalmente, pero así no funciona la cosa. No está, pero su renuncia no fue aceptada técnicamente por la asamblea legislativa", ratificó el conductor.