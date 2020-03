Eduardo Buzzi cruzó fuerte a la Mesa de Enlace por el paro tras la suba de retenciones

Tras el anuncio del aumento de las retenciones a la soja, la Mesa de Enlace le declaró la guerra al gobierno de Alberto Fernández y ordenó un paro total de actividades desde el próximo lunes durante cuatro días. Sobre eso opinó el ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi, quien criticó con dureza la medida y aseguró que se trata de un sector opositor que busca sacar rédito político.

Según detallaron, el cese de comercialización de granos y hacienda será desde el lunes 9 al jueves 12 de la semana próxima. La medida la promueve Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y será una respuesta a la oficialización de la suba de los derechos de exportación de la soja por 3 puntos.

Consultado por El Destape Radio, Buzzi confirmó estar "sorprendido". "Hasta el mediodía tenía algunos contactos telefónicos con directivos de la Federación Agraria y estaban consultando. No entiendo en qué momento han aceptado formar parte de esa protesta. Me parece que lamentablemente se impone un sector o grupo que alienta la protesta, más allá de la lógica política de la negociación que está abierta", manifestó.

"No estoy enterado de que el presidente Alberto Fernández ni el ministro Luis Basterra hallan bajado las persianas a negociaciones y al diálogo. Ayer el presidente dijo 'vamos a trabajar mucho, no nos peleemos' y algunos sectores del campo responden con un paro de comercialización", agregó. Y profundizó: "Esto se viene amagando desde diciembre y esos sectores arrastraron a los demás. Estoy sorprendido. Es lamentable que se llegue a un cese de comercialización".

En ese sentido, comparó al campo con el sector educativo: "Vamos a preguntarles a los docentes si están todos satisfechos con el incremento que han tenido y muy probablemente muchos no lo están satisfechos o no les alcance para resolver la totalidad de las necesidades que tienen. Sin embargo los gremios han tenido la habilidad y capacidad de decir 'empecemos las clases, seguiremos negociando y buscando soluciones'. Me parece que la dirigencia docente está mirando el contexto complicado de la economía argentina".

"Hay que mirar lo que pasa en el país, hay un contexto complicado: vencimiento de deuda, el coronavirus tira al carajo los mercados del mundo, 40% de pobreza, Daniel Arroyo haciendo un esfuerzo gigantesco para ponerle una tarjeta a la gente que no tiene para comer. Me parece que lanzar un paro agropecuario es una instancia que podría haberse postergado hasta tanto se de definitivamente fracasada la mesa de negociación", afirmó.

Y finalizó: "Ha habido bastante buena voluntad por parte del sector oficial, a diferencia de 12 años atrás. Las retenciones de Martín Lousteau llegaban al 58%, ahí tuvimos que reaccionar. Pero ahora el presidente los ha recibido, hay mesa de negociación, hay compensaciones para los más chicos... yo si hubiese estado en función activa no hubiese recomendado ya estar en un cese de comercialización porque además este gobierno tiene cuatro años para adelante todavía. Estamos en una decisión que no ayuda a convivir y construir lo que necesita la Argentina para adelante".