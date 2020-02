La Federación Deportiva de Shangai tomó una drástica decisión en cuanto al futuro del deporte en China. Es que, a causa de la epidemia que ya ha matado a más de 400 personas, decidió suspender todas las actividades deportivas hasta que se logre acabar y controlar la epidemia del Coronavirus.

Statement issued on 3 February from the #Shanghai Sports Federation says as a part of preventative measures to "effectively prevent the spread of the outbreak, ALL sporting events & activities will be suspended until the outbreak has concluded." #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/383AGwu3tF