Donald Trump arremetió furioso contra la victoria de Parasite y Brad Pitt en los premios Oscar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atacó ayer a la Academia de Cine de Hollywood por premiar a la cinta coreana Parasite, de Bong Joon-ho, en el rubro Mejor Película de la última edición de los Oscar. También, despotricó contra Brad Pitt, quien se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto por Once Upon a Time in Hollywood. El mandatario fue lapidario en ambos casos y aprovechó para burlarse de la histórica fiesta.

Las violentas declaraciones las hizo en un mitín del Partido Republicano en Colorado Springs, en el estado de Colorado y generó una polémica ascendente en redes sociales. Tal como ocurrió durante la campaña presidencial de 2016, en los primeros pasos en busca de su reelección en este año Trump parece volver a apostar a marcar sus diferencias con muchos de los representantes de la meca del cine, las series y los medios de comunicación. “¿Qué tan malos fueron los Oscar de este año?”, preguntó retóricamente el mandatario, en una suerte de paréntesis durante su discurso frente al público que había ido a verlo al acto.

“Y el ganador es... una película de Corea del Sur. ¿Que demonios fue eso?”, graznó, con una sonrisa burlona. Luego, profundizó su crítica contra la película de Bong Joon-ho: “Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio, ¿y encima le dan el premio a la mejor película del año? ¿Era buena? No lo sé. Recuperemos 'Lo que el viento se llevó', 'El ocaso de una vida'. Hay tantas películas geniales”. Además, Trump añadió que pensaba que para producciones como Parasite ya existía la categoría de “mejor película extranjera” (que este año cambió su nombre a “mejor película internacional”), y destacó que nunca había ocurrido que un filme hablado en lengua no inglesa se consagrara con el máximo galardón del año.

Sobre Brad Pitt, señaló que nunca le había gustado demasiado como intérprete y que quería hacerse pasar por un “chico listo”. “Y luego tenés a Brad Pitt, nunca fui un gran admirador suyo. Se levantó (para recibir el premio) y dijo algo de chico listo, es un chico listo”, ironizó acerca del discurso en el que el actor relacionó lo breves que son las intervenciones de los Oscar con lo corta que fue la declaración de testigos en el juicio político contra Trump.

El ataque a Parasite fue respondido por la distribuidora en Estados Unidos de la película coreana, Neon, que a en su cuenta de Twitter compartió un video con las críticas de Trump acompañado de la frase “Es comprensible, no sabe leer”, en referencia al subtitulado al que el grueso de los espectadores estadounidenses no están acostumbrados. En el mismo mitín, cuestionó a la revista Time por nombrar “Persona del año 2019” a la joven activista sueca Greta Thunberg.