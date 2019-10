Dólar hoy: a pesar de la intervención del Banco Central, subió y cerró a $ 60,43

El dólar mayorista, por su parte, terminó a $ 58,07 para la compradora y $ 58,27 para la punta vendedora. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 399,458 millones, mientras que no se registraron operaciones en el mercado de futuros.

Desde la aplicación del cepo, que habilita la compra de hasta U$S 10.000 mensuales a las personas físicas, la autoridad monetaria vendió U$S 70 millones diarios, es decir, unos U$S 1.500 millones al mes. A este ritmo, que implicarían cerca U$S 4.000 millones hasta fin de año.

Por otra parte, el BCRA colocó $ 108.773 millones con una tasa promedio estable del 68,03% anual, en la segunda licitación del día de Letras de Liquidez (Leliq). La entidad monetaria abonó un rendimiento máximo del 68,01% y un mínimo del 68% anual a siete días de plazo.

De este modo, la tasa de referencia diaria de las Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó también en 68,03%, tras la absorción de $ 210.844 millones.