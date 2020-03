Diputados podría sesionar, pero la oposición se niega por el Coronavirus

En los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló en distintos medios de comunicación y afirmó que, si es necesario, el Congreso deberá reunirse para garantizarle al Gobierno las herramientas legislativas que hagan falta en el marco de la pandemia del coronavirus y de sus consecuencias económicas.

Se empezó a plantear la idea de tratar en Diputados un proyecto para suspender remates, desalojos y despidos, pero desde Juntos por el Cambio demostraron su disconformidad y consideraron que las sesiones deberían reservarse para el tratamiento de temas "más extremos", como el estado de sitio o una herramienta de crisis sanitaria.

Desde la oposición consideran que "sería contradictorio el mensaje de ir a sesionar poniendo en riesgo la salud de la gente por temas que pueden ser contemplados en DNU". "Tenemos toda la predisposición, pero también tenemos que estar todos de acuerdo en que sea por un tema realmente imprescindible, que no pueda resolverse de otra manera como para decidir movilizar no solo a diputados de todas las provincias en medio de las reestricciones, sino también a los trabajadores de la Cámara, taquígrafos, seguridad", expresó un diputado de Juntos por el Cambio a Clarín.

"No inventemos necesidades para hacer un show mediático", sostuvo entre quejas un legislador del PRO, quien considera que el proyecto para suspender remates, desalojos y despidos podría salir por DNU: "Si se ratifica en el Parlamento tiene la misma fuerza que una ley".

El presidente de la Cámara de Diputados determinó, en línea con el DNU por el cual se declaró la cuarentena general, la “licencia excepcional” para todo el personal legislativo, salvo para diputados y autoridades, hasta el 31 de marzo. "El personal podrá ser convocado en caso de sesiones de emergencia”, aclaró Massa.

También consideró que “hay temas como alquileres, despidos, impuestos, que pueden requerir de leyes para que se puedan solucionar”, por lo que puntualizó que “si tenemos que sesionar, será con todas las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias”.

"Este no es un momento para dudar. No hay que dudar en tomar medidas económicas si eso garantiza no perder el poder de compra de los argentinos, para que no falte un plato de comida en cada hogar del país”, agregó Massa.