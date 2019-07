Diputados: la oposición pide interpelar a Avelluto en el Congreso por la crisis en cultura

Los bloques de la oposición apoyaron una iniciativa impulsada por integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y pidieron la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, para que responda sobre la crisis de financiamiento en todos los elencos oficiales de orquestas, coros y cuerpos de danza.

“El presupuesto 2019 para el área de Cultura, degradada a Secretaría, sufrió un recorte que llega al 19% y significó, entre otras bajas importantes, quitar los recursos para la Sinfónica Nacional y la orquesta de ciegos", sostuvo Daniel Filmus, titular de la Comisión, quien además calificó de "inadmisible el brutal recorte del financiamiento aplicado por el gobierno de (Mauricio) Macri a todas las áreas de la cultura, en particular a las orquestas, coros y ballets que componen los cuerpos estables de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación".

“Durante la discusión del presupuesto 2019, desde el Congreso de la Nación logramos aumentar en 500 millones de pesos el presupuesto para el área de Cultura. Sin embargo, esa partida aún no ha sido asignada en su totalidad y no contamos con la información acerca de los criterios utilizados para distribuir el presupuesto adicional aprobado”, agregó el ex ministro de Educación.

Avelluto deberá dar explicaciones a los y las legisladores sobre el desfinanciamiento que sufren los organismos pertenecientes a la Dirección Nacional de Organismos Estables, como el Coro Nacional de Jóvenes, Coro Nacional de Niños, Coro Polifónico Nacional, Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, Orquesta Sinfónica Nacional, Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolia”, Ballet Folklórico Nacional y Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

El proyecto de citación al funcionario lleva la firma de Filmus, Victoria Donda (Somos), Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino), Daniel Arroyo (Red por Argentina) Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca), Elda Pertile, Carolina Moisés (Justicialista), Cecilia Moreau (Federal Unidos por una Nueva Argentina), Romina Del Plá (Frente de Izquierda y de los Trabjadores), Araceli Ferreyra, Silvia Horne (Movimiento Evita), Gabriela Cerruti, Lucila Masin, Alicia Soraire y Walter Santillán (Frente Para la Victoria-PJ).