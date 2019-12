Diputado de Juntos por el Cambio criticó a Alberto y afirmó que su propuesta es "puro humo"

Después de participar de una sesión maratónica de más de 24 horas en el Congreso para aprobar la ley de Emergencia Pública, el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, acusó a Alberto Fernández de hacer jugadas mediáticas y de promover políticas que son "puro humo".

Tras cuestionar al oficialismo por la velocidad en la que se debatió y se quiere aprobar el paquete de medidas para paliar la crisis económica que dejó la gestión de Mauricio Macri, el legislador más cercano a Elisa Carrió apuntó contra el flamante presidente de la Nación.

"Con todo respeto para el presidente de la República, me pareció puro humo. Sacar un tuit de esa manera, a la tarde, porque la opinión pública no puede creer lo que se votó esta mañana, no es nada", afirmó en referencia a la reunión del Poder Ejecutivo para analizar el artículo 51 de la nueva Ley de Emergencia sobre los regímenes previsionales especiales que busca limitar las jubilaciones de privilegio de políticos, jueces y diplomáticos.

Y profundizó: "Hoy tiene la posibilidad el Senado de revertirlo. Es cierto que no existen la jubilaciones de privilegio desde 2002, desde después de la crisis, ni los diputados ni los miembros del Poder Ejecutivo, pero sí los jueces siguen teniendo jubilaciones de privilegios y hay algunos otros regímenes especiales. Eso lo tenemos que tratar pero no es la manera".

En el mismo sentido, aseguró que "le parece bien" trabajar sobre el tema. "Pero el presidente lo sacó en un tuit, no sacó ningún decreto ni les dio ninguna orden a sus senadores para ser más justos en el régimen", sentenció en diálogo con TN.

"No se gobierna por Twitter, parece más una cuestión mediática", finalizó.