El director técnico de Gimnasia, Diego Maradona, reveló detalles inéditos de aquellas épocas en las que estuvo cerca de la muerte por su adicción a las drogas y contó el momento en el que se dio cuenta que "había tocado fondo".

En diálogo con TyC Sports, Maradona confesó que en el 2015 fue cuando sintió "tocar fondo". "Me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo tiraba la mano y no podía salir. Yo seguía en coma", relató el astro del fúrbol, quien luego reveló quién fue la persona que lo ayudó a salir de esa situación.

" Que nadie se ponga ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga, a mí me sacó Dalma”, sentenció el hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. De este modo, su primera hija del matrimonio con Claudia Villafañe fue, según palabras de Diego, el ser humano que lo ayudó a salir de ese calvario.