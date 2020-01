Diego Brancatelli: "Si Mauricio Macri fue presidente, cualquiera puede serlo, hasta el Mago sin dientes"

Diego Brancatelli se refirió al futuro político del país: criticó al expresidente y reivindicó su apoyo a Alberto Fernández. En diálogo con Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada, afirmó que después de la experiencia con Mauricio Macri, no lo sorprendería que Luciana Salazar llegara a la presidencia.

Sobre cómo sobrellevó la exposición mediática y las críticas que recibía por su postura política, Brancatelli respondió: "El tiempo me dio la razón. Lamento haberla tenido. Lo bueno es que vamos todos juntos camino a estar mejor y eso es lo que más contento me pone".

En la misma línea, contó que "muchísima gente, personalmente y en redes" le pidió perdón. "Yo no soy rencoroso, revanchista ni me burlo. Hay gente que me para en la calle y siento una reivindicación enorme".

"Fueron seis años de capacitación y terapia gratuita que tengo que agradecerle a América de formarme el temperamento para no caer en la agresión. Estar en vivo dos horas durante siete años no es fácil. El que actúa entra en contradicción, como las agresiones Dalessandro hay varias que te dan ganas que se apague la cámara, ir a buscarlo y agarrarlo del cogote. Pero la violencia no conduce a ningún lado, hay mucha gente de mierda en el medio", reflexionó.

Y agregó: "El gobierno de Mauricio Macri fue el peor desde el regreso a la democracia, cabeza a cabeza con el de Fernando De la Rúa. Con Macri fueron años en donde era otra Argentina, en donde al estar todo el tema de las redes sociales vimos más que con De la Rúa y nos caló más hondo. Ni una sola noticia buena en cuatro años, vimos el deterioro de la gente. Asfixiar a la gente. Cobrando en cuotas, sin obra social, la justicia escuchándonos (ilegalmente), persecución, cosas nefastas".

Además, el periodista habló sobre la posibilidad de que Luciana Salazar se postule como presidenta y afirmó que cualquiera podría ser presidente después de que Macri haya sido electo como tal: "Si él pudo, con sus limitaciones y su visión, entonces hasta el Mago sin dientes puede serlo. Si Luciana quiere y se lo propone, bienvenido sea. La gente la tendrá que elegir. Yo no le veo condiciones".