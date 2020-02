Diego Bastourre: "Macri le garantizó a los bonistas que les iría bien si al país le va mal"

El secretario de Finanzas, Diego Bastourre, calificó de "irresponsable" a Cambiemos por la emisión de deuda, que casi alcanza al 100% del PBI en sólo cuatro años. Presentó un canje voluntario ante el inminente vencimiento de un bono emitido por Luis Caputo en medio de la crisis y la firma del préstamo con el FMI.

"Es mala política económica que si le va mal al país, se le paga aún más a los acreedores. Y eso representa el bono que emitió el gobierno anterior y que proponemos canjear", explicó el funcionario en una entrevista en el Palacio de Hacienda. El viernes a última hora, el Ejecutivo difundió un menú de cuatro instrumentos para elegir, con vencimiento en 18 meses y que incluso pueden combinarse.

Uno de los bonos que el Gobierno presenta dentro de esta alternativa voluntaria es austables por CER (similar a la inflación), otro vinculados a tasa Badlar, uno que indexa por la devaluación más una tasa de cuatro puntos porcentuales y un último dual: un interés fijo del 34% o CER menos un punto.

"Los instrumentos que construimos son parte de la agenda global de sostenibilidad", dijo, en línea con el plan del ministro de Economía, Martín Guzmán. "Una deuda insostenible va a seguir siendo insostenible si no hacemos nada", argumentó Bastoure para defender el cambio de rumbo en la política de endeudamiento. A lo que el subsecretario de Finanzas, Ramiro Tosi, le agregó que este bono de Caputo "es una muestra más de la irresponsabilidad del gobierno anterior, siendo cuidadosos (con las palabras)".

Los funcionarios resaltaron que la adhesión al canje es voluntaria, aunque no precisaron qué decisión tomarán respecto a quienes no lo acepten. Por lo pronto, se mostraron confiados a recibir señales de conformidad, puesto que interpretan que esta carta de herramientas financieras mejora al que pronto vencerá tanto en capital, como en intereses y plazo, mientras que la ley de administración financiera los obliga a que al menos cumplan dos.

Cerca del 80% de los tenedores de estos bonos dual son extranjeros. El 24% está en manos del fondo de inversión Tempelton, que le ha prestado auxilio al macrismo en reiteradas oportunidades a cambio de ganancias multimillonarias. La participación del sector público, en cambio, es baja esta vez.

En diciembre, la deuda estatal se incrementó en U$S 12.000 millones. Ante la consulta de El Destape, el secretario detalló que se debió al ajuste estacional de partidas presupuestarias de diciembre y la variacion de tipo de cambio, pero también al ajuste de los papeles emitidos por Macri con indexación CER y a U$S 2.000 millones de avales que había otorgado la gestión anterior pero que no se habían incorporado correctamente.